Jasmine Paolini, la star italienne du tennis, devient la toute récente athlète ambassadrice d'Amazfit

MILPITAS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, une marque mondiale de wearables intelligents, détenue par Zepp Health (NYSE : ZEPP), a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec la star du tennis italien et numéro 4 mondial, Jasmine Paolini, en tant que nouvelle athlète partenaire. Dans le cadre de cet accord pluriannuel et du partenariat officiel avec les wearables intelligents, Jasmine Paolini représentera Amazfit en affichant le logo et la montre connectée d'Amazfit sur le court, ainsi que les wearables fitness de la marque, notamment Helio Ring, tracker du sommeil et de la récupération de l'athlète.

Jasmine Paolini est l'actuelle joueuse numéro 1 italienne de simple la mieux classée dans les antécédents de la WTA. Elle est parvenue en finales du simple et du double à Roland-Garros 2024 et a été finaliste du simple à Wimbledon 2024. En outre, Jasmine Paolini est la médaillée d'or olympique en titre du double et a remporté deux titres WTA en simple et six en double.

« J'ai pu constater de visu que le suivi de mes performances et l'analyse des données pendant l'entraînement sont essentiels pour la compétition au plus haut niveau », a déclaré Jasmine Paolini. « Mon statut de joueuse de tennis m'oblige à être constamment en déplacement, de m'adapter à de nouveaux fuseaux horaires et de faire pression sur mon corps avec des matchs et des séances d'entraînement intenses. Avec les wearables intelligents d'Amazfit, je peux surveiller ma récupération, la qualité de mon sommeil et ma condition physique générale en temps réel, ce qui me permet de m'adapter rapidement et de rester au meilleur de ma forme, où que je me trouve. Je suis très heureuse de rejoindre la famille Amazfit et d'amener mon jeu à un niveau supérieur ».

Grâce à la technologie de suivi avancée d'Amazfit, Jasmine Paolini obtiendra une profonde connaissance de son entraînement, de sa santé et de sa récupération, à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Grâce aux wearables intelligents d'Amazfit, elle pourra surveiller les principales mesures de performance, notamment sa santé cardiaque, la qualité de son sommeil et le degré d'effort fourni, ce qui lui permettra d'optimiser sa préparation, sa récupération et son bien-être général.

Wayne Huang, fondateur et CEO de Zepp Health, a souligné l'importance de ce contrat avec Jasmine Paolini et l'engagement de la marque envers la performance d'élite : « Les prouesses incroyables de Jasmine Paolini et sa volonté de maximiser ses performances sont en parfaite harmonie avec la vision d'Amazfit en matière de technologie sportive avancée. Nous ne nous contentons pas de fournir des montres connectées, nous construisons un écosystème complet de wearables intelligents. Depuis l'Amazfit Helio Ring, qui permet de suivre la récupération et le sommeil, aux dernières fonctionnalités de gestion de la nutrition de notre application qui prennent en charge la récupération après le match, notre technologie permet aux athlètes de s'entraîner plus intelligemment, de récupérer plus efficacement et d'être au top de leurs performances. Avec Jasmine Paolini rejoignant Amazfit, nous ne nous contentons pas d'accompagner son parcours au plus haut niveau du tennis, mais nous montrons également comment l'écosystème des wearables intelligents d'Amazfit peut dynamiser les athlètes et les fans de sport du monde entier ».

Le contrat signé avec Jasmine Paolini intensifie la liste croissante d'athlètes d'élite d'Amazfit, où figurent déjà Yeman Crippa, champion italien et européen de course de fond, Gabby Thomas, médaillée d'or olympique en sprint, Meg Jacoby et Hunter McIntyre, champions du monde de HYROX, Morgan Pearson, triathlète olympique, et Bea González, star du Padel.

Amazfit s'est engagée à créer des produits qui favorisent la santé holistique et le bien-être, et à considérer qu'un mode de vie sain nécessite un équilibre entre les quatre piliers clés du bien-être : la forme physique, le sommeil, la pleine conscience et la nutrition. Le portefeuille de produits diversifié d'Amazfit comprend les montres connectées performantes des gammes Active, Cheetah et T-Rex, la bague intelligente Helio et l'application Zepp, toutes conçues pour aider les athlètes et les amateurs de santé à faire le suivi et à améliorer leur santé globale. La récente fonction de journal alimentaire de l'application Zepp, actuellement disponible aux États-Unis et attendue sur d'autres marchés dans le courant de l'année, offre aux athlètes comme Jasmine Paolini une capacité sans pareille à combler l'écart entre la nutrition et la forme physique, garantissant ainsi des performances de pointe et une récupération optimale. Qu'il s'agisse de surveiller la fréquence cardiaque, de suivre les cycles de sommeil ou de consigner les repas, Amazfit fournit les informations nécessaires pour conserver une approche équilibrée de la santé et des performances.

À propos d'Amazfit

Amazfit, une marque mondiale de vêtements intelligents axée sur la santé et le fitness, fait partie de Zepp Health (NYSE : ZEPP ), une entreprise de technologies de la santé. Offrant une large sélection de montres intelligentes et de trackers, Amazfit, la marque au slogan « Discover Amazing », encourage les individus à briser les barrières et à dépasser les attentes tout en trouvant de la joie à chaque instant.

Amazfit est optimisé par la plateforme de gestion de la santé propriétaire de Zepp Health qui fournit des informations et des conseils exploitables 24/7 sur le cloud pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de bien-être. S'appuyant sur un savoir-faire exceptionnel, les montres intelligentes Amazfit ont remporté de nombreux prix de design, dont l'iF Design Award et le Red Dot Design Award.

Lancé en 2015, Amazfit est aujourd'hui adopté par des millions d'utilisateurs. Ses produits sont disponibles dans plus de 90 pays à travers les Amériques, la région EMEA et la région APAC. Pour plus d'informations sur Amazfit, visitez www.amazfit.com.

