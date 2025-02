TransUnion et FICO s’unissent pour révolutionner la gestion du risque au Kenya et promouvoir un accès plus étendu au crédit

NAIROBI, Kenya--(BUSINESS WIRE)--TransUnion Kenya, une entreprise internationale spécialisée dans l’information et l’analyse, et FICO, un leader mondial des logiciels d’analyse, s’associent pour révolutionner le paysage financier du pays en développant de nouvelles solutions de gestion des risques. Ces solutions visent à étendre l’accès au crédit et à renforcer les compétences des institutions financières. Grâce à des informations et des études approfondies, les institutions de crédit sont maintenant en mesure de prendre des décisions plus éclairées, ce qui contribue à l’autonomisation économique et au renforcement d’un système financier plus résilient.

Les deux nouvelles solutions au cœur de cette transformation sont CreditVision® Variables de TransUnion et le score FICO®. Ensemble, elles répondent aux défis majeurs de l’évaluation des risques et de l’inclusion financière. CreditVision Variables offre une vision approfondie du comportement financier des consommateurs en analysant plus de 145 sources de données et jusqu’à 24 mois d’historique de paiements. Le nouveau score FICO, spécialement conçu pour le marché kényan, s’appuie sur une technologie d’analyse prédictive exclusive et sur plus de 4 millions d’enregistrements tirés de la base de données de TransUnion.

L’intégration du score FICO et d’une analyse détaillée des données dans les méthodes conventionnelles de gestion des risques de crédit accroît la fiabilité des prévisions de risque et étend l’accès aux services financiers à une plus grande proportion de consommateurs. Sur d’autres marchés internationaux, les prêteurs qui ont intégré les variables CreditVision® à leurs stratégies de gestion des risques ont observé une augmentation significative de la prévisibilité du risque, évaluée entre 20 % et 30 %. Cette amélioration a entraîné une hausse notable des taux d’approbation, qui se situent entre 15 % et 20 %.

CreditVision® Variables répond aux besoins essentiels des entreprises en réalisant le suivant :

Identification et engagement de nouveaux clients de manière rentable

Développement et optimisation de la rentabilité des clients existants

Analyse des motivations et des comportements des clients

« Ces avancées devraient avoir un impact significatif. Les consommateurs, les petites, moyennes et microentreprises, ainsi que les autres sociétés, verront une amélioration de l’accès au crédit et aux services financiers. Cela renforcera leur solidité financière et leur permettra de réaliser leurs ambitions. Les prêteurs auront quant à eux de meilleurs outils de gestion des risques et de prise de décision, favorisant ainsi l’inclusion financière et l’autonomisation économique, et contribuant à une croissance et à une stabilité économiques plus durables », a affirmé Morris Maina, PDG de TransUnion Kenya.

TransUnion s’est allié avec le leader mondial des logiciels d’analyse, FICO, en Afrique depuis 1997. Les deux entreprises ont décidé d’étendre leur partenariat au Kenya. Elles introduisent ainsi les modèles de notation avancés de FICO, spécifiquement développés pour répondre aux exigences du marché local. L’objectif est d’optimiser les procédures de prêt en fournissant aux prêteurs des outils efficaces pour gérer le risque lié aux portefeuilles et suivre les activités de crédit.

Le score FICO est la dernière innovation en matière d’évaluation du crédit au Kenya. Conçu pour s’adapter à l’évolution dynamique du secteur des prêts, il accorde une attention particulière à l’intégration croissante du microcrédit. Ce score de risque unique offre aux prêteurs une analyse plus fine et plus efficace du risque de crédit. Il leur permet d’évaluer les emprunteurs avec une précision accrue. Il améliore considérablement la capacité prédictive des modèles de notation pour toutes les formes de prêt. Le score FICO® adapté au Kenya se distingue par sa grande précision prédictive, en particulier dans des domaines tels que le microcrédit. Cette progression s’avère cruciale au Kenya, puisque 95 % des consommateurs admissibles à une évaluation ont accès à un crédit en microfinance.

Les principaux avantages de l’utilisation du score FICO sont les suivants :

Un score de crédit unique permettant aux prêteurs de prendre des décisions éclairées pour les produits de crédit traditionnels et les microprêts, y compris ceux qui sont accessibles à partir d’un téléphone mobile

Des décisions rapides d’approbation ou de refus pour les nouveaux demandeurs, réduisant les frictions lors de l’acquisition

Optimisation de l’attribution des plafonds de crédit et des montants des prêts

Une tarification et des conditions commerciales harmonisées, basées sur le risque

Une gestion des risques optimisée qui donne aux prêteurs la confiance nécessaire pour accorder davantage de crédits tout en maîtrisant les pertes

L’utilisation d’un seul indicateur permet d’améliorer considérablement l’efficacité des canaux de crédit traditionnels et en ligne

Le score FICO est une mesure chiffrée du niveau de risque de défaut de paiement d’un consommateur. En s’appuyant sur les données de TransUnion, le modèle génère un score compris entre 300 et 850. Les valeurs les plus élevées indiquent un risque de crédit plus faible. Chaque score est accompagné des quatre principales raisons justifiant son calcul, offrant ainsi une transparence accrue et des informations exploitables sur les facteurs influençant l’évaluation. Le score est calculé à la demande du prêteur, en se fondant sur les données les plus récentes du fichier TransUnion.

« Ce niveau de transparence profite à la fois aux agences de crédit et aux consommateurs », a déclaré Mike Manaton, vice-président des scores chez FICO. « En effet, le score FICO offre une vision claire des éléments déterminants dans l’évaluation d’un individu. Il permet aux prêteurs d’affiner leur analyse des demandes, d’adapter les conditions de crédit en conséquence et de faciliter l’accès au crédit pour un plus grand nombre de consommateurs », ajoute-t-il.

Un exemple illustrant la puissance du score FICO est la répartition des comptes selon l’éventail des scores. Le risque diminue considérablement à mesure que le score augmente. Les consommateurs qui font partie du décile de risque le plus élevé (300-442) présentent un risque environ neuf fois supérieur à ceux du décile de risque le plus bas (682-850).

Selon l’étude Baromètre de la confiance des consommateurs du 2e trimestre 2024 de TransUnion, l’inclusion financière au Kenya continue de progresser. Elle révèle que 36 % des consommateurs pensent avoir un accès adéquat au crédit, soit 3 points de pourcentage de plus qu’il y a un an. Cette progression de l’inclusion financière est d’autant plus significative que 60 % des consommateurs déclarent envisager de souscrire à un nouveau crédit ou de renouveler leur prêt existant dans les 12 prochains mois.

« Nous célébrons cette avancée mondiale au Kenya et sommes persuadés que ce secteur adoptera ces solutions pour accélérer le programme d'inclusion financière du pays. Cette inclusion reste une priorité, car elle est essentielle à la croissance économique et à l’autonomisation des communautés. Grâce à l’introduction de ces nouvelles technologies, nous pouvons garantir un accès accru aux services financiers, favorisant ainsi un développement durable et une prospérité partagée », a déclaré John Gachora, président de l’Association des banquiers kényans (KBA).

Pour en savoir plus sur CreditVision Variables, cliquez ici. Pour en savoir plus sur le score FICO, cliquez ici.

Déclaration d'un acteur du secteur :

« Les nouvelles solutions de gestion du risque de crédit développées par TransUnion Kenya et FICO représentent une avancée majeure pour la région. Chez CIS Kenya, nous sommes convaincus que ces innovations permettront aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées et de favoriser la croissance économique. » – Jared Getenga, directeur général, Credit Information Sharing Association of Kenya (CIS Kenya)

À propos de TransUnion (NYSE : TRU)

TransUnion est une entreprise mondiale spécialisée dans l’information et l’analyse, comptant plus de 13 000 collaborateurs présents dans plus de 30 pays, dont l’Afrique du Sud, le Botswana, le Kenya, le Malawi, la Namibie, le Rwanda, l’eSwatini et la Zambie. Nous favorisons un climat de confiance en garantissant une représentation fiable de chaque individu sur le marché. Pour y parvenir, nous fournissons des analyses exploitables sur les consommateurs, gérées avec rigueur et précision.

Grâce à nos acquisitions stratégiques et à nos investissements technologiques, nous avons développé des solutions innovantes qui dépassent notre expertise historique en matière de crédit. Nous intervenons désormais dans des domaines clés tels que le marketing, la prévention de la fraude, la gestion des risques et l’analyse avancée. Ces avancées permettent aux consommateurs et aux entreprises d’effectuer leurs transactions en toute confiance et d’atteindre leurs objectifs. C’est ce que nous appelons Information for Good®, une approche qui ouvre la voie à des opportunités économiques, à des expériences enrichissantes et à l’émancipation de millions de personnes à travers le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.transunionafrica.com

À propos de FICO® Scores

Au cours des 35 dernières années, FICO a établi la norme mondiale en matière d’évaluation du crédit. Ses solutions sont maintenant utilisées dans plus de 40 pays répartis sur les cinq continents. L’adoption généralisée de ces scores de crédit a considérablement influencé l’évolution économique de nombreux pays en facilitant l’obtention de prêts pour les emprunteurs solvables, en renforçant la stabilité financière et en optimisant la gestion des risques de crédit. Les systèmes de notation FICO combinent une analyse sophistiquée des prêts avec une connaissance profonde du marché mondial. Ils permettent ainsi d’affiner les approches régionales de gestion des risques de crédit, en tenant compte des objectifs des prêteurs et des défis propres à chaque marché.

À propos de FICO

FICO (NYSE : FICO) permet de prendre des décisions stratégiques qui favorisent la prospérité des individus et des entreprises à travers le monde. Fondée en 1956, l’entreprise est pionnière dans l’application de l’analyse prédictive et de la science des données pour optimiser les décisions opérationnelles. FICO détient plus de 200 brevets, aux États-Unis et à l’international, pour des technologies qui améliorent la rentabilité, la satisfaction client et la croissance des entreprises dans des secteurs clés tels que les services financiers, l’assurance, les télécommunications, la santé, la vente au détail, et bien d’autres encore. Grâce aux solutions FICO, des entreprises présentes dans plus de 80 pays sécurisent 4 milliards de cartes de paiement contre la fraude, favorisent l’inclusion financière et renforcent la résilience des chaînes d’approvisionnement. Le score FICO®, adopté par 90 % des principaux prêteurs américains, est la référence en matière d’évaluation du risque de crédit à la consommation aux États-Unis. Déployé dans plus de 40 pays, il contribue à améliorer la gestion des risques, à élargir l’accès au crédit et à renforcer la transparence du marché financier.

Rendez-vous sur https://www.fico.com pour plus d'informations.

FICO est une marque déposée de Fair Isaac Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

