Novotech與原州世福蘭斯基督教醫院合作推動韓國臨床研究獲得卓越發展

韓國原州市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Novotech是一家專門與生物技術公司合作、加快各個階段先進新型療法的開發、可提供全方位服務的國際性臨床受託研究機構 (CRO)。今天Novotech宣布，已與原州世福蘭斯基督教醫院簽署了一份合作備忘錄 (MOU)。原州世福蘭斯基督教醫院位於韓國江原道，與Novotech的合作標誌著專注於臨床研究和醫學創新的全新策略合作業已開始。

本次合作將促成Novotech的臨床試驗管理國際專業知識與原州世福蘭斯基督教醫院的卓越研究能力充分結合。Novotech與原州世福蘭斯基督教醫院旨在提高臨床試驗的品質，促進前沿療法的開發，並改善該地區的患者照護。

在簽約儀式上，原州世福蘭斯基督教醫院院長Young Uh教授強調了此次合作的重要性，並談及：「我很高興能與Novotech這樣一家享有盛名的CRO簽署我們的首份正式合作協議。本院在韓國江原道擁有大量床位並提供一流的醫療護理基礎設施，因此吸引了整個地區的患者慕名前來。能與Novotech展開合作令我們倍感榮幸，這將進一步提升我們的研究和臨床服務水準。」

Novotech亞太地區執行總監Yooni Kim博士特別強調了加強臨床研究合作的重要性。她表示：「與優秀研究人員的合作對臨床試驗取得成功至關重要。我們期待與原州世福蘭斯基督教醫院的優秀研究團隊合作，共同致力於推動全球臨床試驗的發展。此外，我們希望透過此次合作，將優質醫院獲得的臨床試驗機會從首爾擴展到其他地區，進而使當地的患者受益。」

Novotech和原州世福蘭斯基督教醫院將透過策略合作，充分利用雙方的專業實力，在臨床試驗和醫療服務領域樹立新標竿。此次合作將促進創新，同時為韓國實現醫療產業全球化的願景提供強力支援。

Novotech成立於1997年，是一家可提供全方位服務的國際性專業生物技術受託研究機構 (CRO)，致力於加速各階段創新藥物和先進療法的開發。

Novotech因其在業界的突出貢獻而備受讚譽，曾榮獲多項殊榮，其中包括2024年Fierce CRO 臨床試驗管理卓越獎與全球營運卓越獎 (Fierce CRO 2024 Excellence Award in Clinical Trial Management and Global Operations)、Frost & Sullivan 2024年全球生物技術CRO獎 (Frost & Sullivan 2024 Global Biotech CRO of the year award)、2024年臨床試驗競技場業務拓展、創新和營銷卓越獎 (Clinical Trials Arena 2024 Excellence Awards in Business Expansion, Innovation and Marketing)、2024年優選雇主 (2024 Employer of Choice)、2024年美國Great Place to Work（卓越職場）認證 (2024 Great Place to Work in the US)、2024年Brandon Hall專業能力和技能發展金獎 (2024 Brandon Hall Gold Award)、2023年CRO領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)、2023年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023) 和自2006年以來蟬聯亞太地區受託研究機構年度公司獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。

Novotech是一家包含實驗室、第I期臨床中心、藥物開發諮詢和專業法規服務的臨床CRO，擁有超過5000項臨床試驗專案的經驗，包括第I期到第IV期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech目前在全球34個辦公室據點共擁有3000多名員工，是值得信賴的策略合作夥伴。

如欲了解更多資訊或諮詢專家團隊成員，請造訪 www.Novotech-CRO.com