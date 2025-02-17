阿联酋哈伊马角统治者在第16届先进材料国际研讨会上致开幕辞，称“科学是我们构建可持续未来的基石”

阿联酋哈伊马角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿联酋最高委员会成员、哈伊马角统治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下在为期三天的先进材料国际研讨会(IWAM)首日发表了开幕主旨演讲。他在演讲中谈到科学是构建更可持续世界的关键，以及哈伊马角如何致力于推动科学进步。

Sheikh Saud殿下表示：“通过每年举办IWAM，哈伊马角再次重申了其致力于推动科学进步，并为有关先进材料的全球讨论贡献力量的承诺。

“通过培育科学探究的文化，并在先进材料领域进行投资，我们正在为更加光明的未来奠定基础。先进材料研究方面的重大突破有望彻底改变能源生产、交通运输和制造业。”

Sheikh Saud殿下补充道，科学是对知识的系统性、有目的的追求，是我们审视宇宙的工具。

Sheikh Saud殿下总结道：“科学必须成为我们构建可持续繁荣未来的基石，而年轻一代要在对知识的进一步追求中发挥积极作用。”

今年是IWAM举办的第16个年头，来自20多个国家的200多名与会者齐聚一堂，其中包括科学家、学生和演讲嘉宾，他们将围绕先进材料如何帮助塑造未来开展讲座、讨论和海报展示活动。

来自著名学术机构的科学家们出席了此次论坛，例如英国的剑桥大学和牛津大学，以及美国的加州大学和麻省理工学院(MIT)。

在IWAM上，科学家们还会为哈伊马角创新与可持续发展挑战赛的学生获奖者颁奖。该挑战赛由七项竞赛组成，旨在针对现实生活中的挑战开发创新解决方案。

在IWAM期间，还会为高中生举办一场科学会议，同时，科学家们将参观总部位于哈伊马角的公司，以展示如何利用先进材料提高生产效率。

IWAM由哈伊马角的Stevin Rock赞助，该公司是全世界最大的采石公司之一，年生产能力超过8000万吨。

*来源： AETOSWire

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