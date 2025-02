TotalEnergies s'associe à Air Liquide pour décarboner ses raffineries d'Europe du Nord grâce à de l'hydrogène vert

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre de son ambition de décarboner l’hydrogène consommé par ses raffineries européennes à l’horizon 2030, TotalEnergies a signé des accords avec Air Liquide pour le développement de deux projets aux Pays-Bas comprenant la production et la livraison d’environ 45 000 tonnes par an d’hydrogène vert à partir d’électricité renouvelable provenant en majorité du parc éolien offshore OranjeWind, développé par TotalEnergies (50%) et RWE (50%). Ces projets permettront de réduire jusqu'à 450 000 tonnes par an les émissions de CO 2 des raffineries de TotalEnergies en Belgique et aux Pays-Bas et de contribuer aux objectifs européens d’énergie renouvelable dans le transport.

La production d’hydrogène vert par TotalEnergies et Air Liquide

Les deux entreprises ont créé une Joint-Venture, détenue à parts égales par TotalEnergies (50%) et Air Liquide (50%), afin de construire et opérer un électrolyseur d’une capacité de 250 MW à proximité de la raffinerie de Zeeland. Ce projet permettra de produire jusqu’à 30 000 tonnes par an d’hydrogène vert destinées principalement à la raffinerie de Zeeland. Cet électrolyseur sera mis en service en 2029 et permettra de réduire jusqu’à 300 000 tonnes par an les émissions de CO 2 du site. Ce projet représente un investissement global de l’ordre de 600 millions € et fait l’objet de demandes de soutien au titre des programmes de subvention européens et nationaux. Un financement de projet sera par ailleurs recherché par les partenaires.

L’approvisionnement en hydrogène vert de la plateforme TotalEnergies d’Anvers

Par ailleurs, dans le cadre du projet d’électrolyseur d’Air Liquide ELYgator de 200 MW situé à Maasvlakte (Pays-Bas), TotalEnergies a signé un accord de tolling pour que 130 MW soient dédiés à la production de 15 000 tonnes par an d’hydrogène vert à destination de la plateforme TotalEnergies d’Anvers. Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies fournira des électrons renouvelables produits par le projet OranjeWind à Air Liquide pour qu’ils soient transformés en hydrogène vert. Le projet est prévu d’être opérationnel fin 2027 et permettra de réduire jusqu’à 150 000 tonnes par an les émissions de CO 2 du site d’Anvers.

« Après le premier accord de partenariat avec Air Liquide pour alimenter la raffinerie de Normandie en hydrogène vert et les accords pour alimenter les bioraffineries de Grandpuits et La Mède en hydrogène renouvelable, le partenariat avec Air Liquide prend une nouvelle ampleur et marque une nouvelle étape dans l’ambition de TotalEnergies de décarboner l’hydrogène que consomment ses raffineries en Europe à l’horizon 2030 », a déclaré Vincent Stoquart, Directeur général Raffinage-Chimie de TotalEnergies. « En alimentant ces deux électrolyseurs avec de l’électricité renouvelable issue de notre projet éolien offshore aux Pays-Bas, TotalEnergies tire parti de son positionnement d’acteur intégré de l’électricité.»

« Les projets phares, tels que ceux que nous annonçons aujourd'hui, joueront un rôle clé dans la réduction des émissions, en particulier dans les secteurs difficiles à décarboner tels que l'industrie et la mobilité lourde. Nous sommes fiers d’être aux avant-postes de la production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone en Europe, et d'accompagner TotalEnergies dans sa démarche de décarbonation de ses actifs industriels. Ces deux projets viendront compléter les cinq projets bas-carbone d'Air Liquide déjà en exploitation ou en construction en Europe. Cela illustre notre capacité à proposer des solutions concrètes à nos clients, à atteindre notre ambition de neutralité carbone d'ici 2050 et à soutenir l'ambition de leadership de l'Europe en matière de croissance décarbonée. Cela démontre également la capacité d'Air Liquide à développer des modèles d'affaires solides dans le domaine de l'énergie de l'hydrogène bas carbone. » a déclaré Emilie Mouren-Renouard, membre du comité exécutif d’Air Liquide supervisant les opérations en Europe.

TotalEnergies et la décarbonation de ses raffineries européennes

TotalEnergies s’engage à réduire son empreinte carbone liée à la production, la transformation et la fourniture d’énergie à ses clients. L'un des leviers identifiés par la Compagnie est l'utilisation d'hydrogène bas carbone pour décarboner ses raffineries européennes, ce qui devrait permettre de réduire ses émissions de CO 2 d'environ trois millions de tonnes par an d'ici 2030. Dans l’objectif de décarboner totalement l'hydrogène utilisé dans ses raffineries européennes, plus de 170 000 tonnes d’hydrogène vert et hydrogène renouvelable par an ont déjà été contractualisées sous diverses forme pour les sites de La Mède, Grandpuits et Normandie en France, Leuna en Allemagne, Anvers en Belgique et Zeeland aux Pays-Bas.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

