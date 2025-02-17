阿拉伯聯合大公國拉斯海瑪統治者在第16屆先進材料國際研討會上致開幕辭，稱「科學是我們建構永續未來的基石」

阿拉伯聯合大公國最高委員會成員、拉斯海瑪統治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下今日在先進材料國際研討會上發表開幕主題演講（照片：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國最高委員會成員、拉斯海瑪統治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下今日在先進材料國際研討會上發表開幕主題演講（影片：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國最高委員會成員、拉斯海瑪統治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下今日在先進材料國際研討會上發表開幕主題演講（影片：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國拉斯海瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿拉伯聯合大公國最高委員會成員、拉斯海瑪統治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下在為期三天的先進材料國際研討會(IWAM)首日發表了開幕主題演講。他在演講中談到科學是建構更永續世界的關鍵，以及拉斯海瑪如何致力於推動科學進步。

Sheikh Saud殿下表示：「透過每年舉辦IWAM，拉斯海瑪再次重申了其致力於推動科學進步，並為有關先進材料的全球討論貢獻力量的承諾。

「透過培育科學探究的文化，並在先進材料領域進行投資，我們正在為更加光明的未來奠定基礎。先進材料研究方面的重大突破可望徹底改變能源生產、交通運輸和製造業。」

Sheikh Saud殿下補充道，科學是對知識的系統性、有目的的追求，是我們審視宇宙的工具。

Sheikh Saud殿下總結道：「科學必須成為我們建構永續繁榮未來的基石，而年輕一代要在對知識的進一步追求中發揮積極作用。」

今年是IWAM第16年舉辦，來自20多個國家的200多名與會者齊聚一堂，其中包括科學家、學生和演講嘉賓，他們將圍繞先進材料如何協助塑造未來展開講座、討論和海報展示活動。

來自著名學術機構的科學家們出席了此次論壇，例如英國的劍橋大學和牛津大學，以及美國的加州大學和麻省理工學院(MIT)。

在IWAM上，科學家們還會為拉斯海瑪創新與永續發展挑戰賽的學生得獎者頒獎。該挑戰賽由七項競賽組成，旨在針對現實生活中的挑戰開發創新解決方案。

在IWAM期間，還會為高中生舉辦一場科學會議，同時，科學家們將參觀總部位於拉斯海瑪的公司，以展示如何利用先進材料提高生產效率。

IWAM由拉斯海瑪的Stevin Rock贊助，該公司是全球最大的採石公司之一，年生產能力超過8000萬公噸。

*來源： AETOSWire

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