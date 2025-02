TotalEnergies, Masdar et EPointZero s’associent pour promouvoir l’accès à l’énergie bas-carbone en Afrique et en Asie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies, Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, le leader des énergies bas-carbone des Émirats arabes unis, et EPointZero, la branche décarbonation de 2PointZero, une plateforme d’investissement mondiale transformationnelle, ont signé un accord-cadre d’action (Framework for Action, FFA) pour promouvoir l’accès à l’énergie bas-carbone dans les marchés émergents et les économies en développement en Afrique et en Asie.

Cet accord fait suite à la visite en France du président des Émirats arabes unis, Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et à sa rencontre avec le président français, Son Excellence Emmanuel Macron, où ils ont réaffirmé le solide partenariat stratégique entre les deux pays et abordé le développement de la collaboration dans des secteurs clés tels que l’action climatique, l’énergie, l’intelligence artificielle et les technologies de pointe.

Aux termes de cet accord, TotalEnergies et Masdar renforceront leur coopération pour fournir une électricité fiable et durable aux communautés locales en Afrique, pour soutenir la transformation à long terme des systèmes énergétiques, et pour développer conjointement les énergies bas-carbone en Asie du Sud-Est. TotalEnergies et EPointZero exploreront les opportunités de partenariat pour soutenir les ambitions de l’Inde en matière d’énergies bas-carbone, notamment par le biais du solaire, de l’éolien et du stockage d’énergie, afin de contribuer aux efforts de décarbonation du pays.

La signature de l’accord a eu lieu en présence de MM. Sultan Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, président de Masdar, Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, et S.E. Mariam Almheiri, directrice générale du groupe 2PointZero. L’accord a été signé lors de la troisième réunion plénière du Haut Conseil d’Affaires France-Émirats arabe unis à Paris le 16 février par le directeur général de Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, Stéphane Michel, Président de Gaz, Renewables & Power chez TotalEnergies, et Peter Abraam, directeur de la stratégie et de la croissance de l’IHC.

L’accord réunit ces grandes entreprises sous l’égide du Haut Conseil d’Affaires franco-émirien pour qu’elles travaillent ensemble à développer leurs capacités et à améliorer l’accès à l’énergie bas-carbone dans les marchés émergents et les économies en développement en Afrique et en Asie.

Mohamed Jameel Al Ramahi, PDG de Masdar, a déclaré : « Grâce à la solidité de la relation bilatérale entre les Émirats arabes unis et la France, Masdar est fier de travailler avec TotalEnergies pour aider à fournir un accès à l’énergie bas-carbone en Asie du Sud-Est et en Afrique. Cet accord reflète notre engagement commun à autonomiser les communautés locales, à stimuler la croissance socio-économique et le progrès durable, et à faire avancer la transformation énergétique mondiale. Il est encourageant de voir le cadre de coopération entre la France et les Emirats arabes unis dans le domaine de l’intelligence artificielle signé la semaine dernière, et nous nous réjouissons de continuer à développer des technologies de pointe en matière d’énergie bas-carbone pour en favoriser l’accès et la croissance durable. »

Stéphane Michel, Président de Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies, a déclaré : « Acteur du développement des réserves de pétrole et de gaz du pays, TotalEnergies a été pendant plus de 80 ans un partenaire clé d’Abu Dhabi. Nous nous réjouissons aujourd’hui d’étendre notre partenariat avec Abu Dhabi au développement des énergies renouvelables dans les marchés émergents en Asie et en Afrique. En associant leurs forces, leurs expertises et leurs empreintes géographiques, TotalEnergies, Masdar et EPointZero pourront sans nul doute accélérer leur croissance et améliorer la qualité de leurs investissements sur ces marchés en plein essor, où les énergies renouvelables sont essentielles à la transition énergétique. »

S.E. Mariam Almheiri, directrice générale du groupe 2PointZero, a déclaré : « Ce partenariat renforce les liens entre les Émirats arabes unis et la France et fait progresser notre engagement commun à faire avancer la transition énergétique mondiale. En combinant l’expertise de Masdar, TotalEnergies et EPointZero, nous élargissons l’accès à l’énergie bas-carbone dans les marchés émergents, accélérons la décarbonation et stimulons la croissance économique. Notre collaboration en Inde, en Afrique et en Asie permettra de développer les énergies renouvelables et le stockage d’énergie, garantissant une énergie fiable et durable pour des millions de personnes. Ensemble, nous construisons un monde plus propre et plus résilient. »

Le Haut Conseil d’Affaires France-Émirats arabe unis a été lancé en juillet 2022 en présence du président des Émirats arabes unis, S.A. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et d’Emmanuel Macron, président de la République française. Sa mission est de promouvoir les échanges économiques entre les deux pays, de relayer la voix de leurs entreprises jusqu’aux plus hautes autorités publiques et d’identifier et mettre en œuvre des projets d’investissements croisés.

Le Conseil, dont la première réunion plénière s’est tenue en janvier 2023, sert de catalyseur pour l’innovation et la collaboration, renforçant l’engagement conjoint des Émirats arabes unis et de la France pour un avenir durable et bas carbone. Les deux pays se sont dotés d’un partenariat stratégique global en matière d’énergie en 2022 et ont lancé en 2024 une plateforme bilatérale d’investissement climatique.

***

A propos de Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) est l’une des entreprises d’énergie renouvelable à la croissance la plus rapide au monde. En tant que leader mondial de l’énergie bas-carbone, Masdar fait progresser le développement et le déploiement des technologies solaires, éoliennes, géothermiques, de stockage de batteries et d’hydrogène vert pour accélérer la transformation énergétique et aider le monde à atteindre ses ambitions de neutralité carbone. Fondée en 2006, Masdar a développé et investi dans des projets dans plus de 40 pays avec une capacité combinée de 51 gigawatts (GW), fournissant un accès à une énergie propre et abordable à ceux qui en ont le plus besoin et contribuant à alimenter un avenir plus durable.

Masdar est détenue conjointement par TAQA, ADNOC et Mubadala, et vise une capacité de portefeuille d’énergie renouvelable de 100 GW d’ici 2030 tout en visant à devenir un producteur leader d’hydrogène vert d’ici cette même année.

A propos 2PointZero

2PointZero, une filiale de l’IHC (International Holding Company), a été fondée en 2023 en tant que plateforme d’investissement transformationnelle axée sur des investissements stratégiques dans les technologies émergentes et les entreprises durables afin de créer un portefeuille mondialement diversifié et résilient.

2PointZero réunit une suite de filiales innovantes et établies des Émirats arabes unis, notamment Chimera Investments, Lunate Capital, Beltone, Sagasse, EPointZero et International Resources Holding (IRH) sous une seule et même bannière transformationnelle, plaçant 2PointZero à l’avant-garde des secteurs clés tels que les services financiers, les biens de consommation, les ressources minières, la technologie et l’énergie. Notre Dynamic Value Network est agnostique en termes de secteurs, ce qui lui permet de connecter les capacités de notre portefeuille pour ouvrir de nouvelles voies de croissance et créer une valeur mesurable pour les investisseurs tout en autonomisant les communautés, en favorisant des écosystèmes durables et en stimulant les avancées technologiques révolutionnaires.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).