Farmfront annonce la création d'un partenariat commercial avec BF Group pour la fourniture de solutions d'irrigation

Farmfront Group (« Farmfront »), une plateforme de premier plan de fournisseurs de solutions d'irrigation soutenue par la société d'investissement Carlyle (NASDAQ : CG) a annoncée qu'elle a signé un accord stratégique de partenariat commercial et d'approvisionnement avec BF International Best Fields Best Foods Limited (« BFI »), une société du groupe BF S.p.A. (« BF Group ») pour fournir des solutions d'irrigation à sa filiale, BFI. L'accord vise à soutenir les plans d'expansion internationale de BF Group et à soutenir le développement agro-industriel dans les économies en développement.

Farmfront a investi 10 millions EUR pour une participation minoritaire dans BFI et, par l'entremise de cet accord de cinq ans, devient un fournisseur exclusif de produits et de solutions d'irrigation dans certaines zones géographiques, dont l'Algérie, la Libye et le Sénégal, tout en devenant un partenaire privilégié dans toutes les autres zones géographiques. Farmfront et BF Group soutiendront conjointement le développement des capacités agro-industrielles dans les pays d’Afrique, conformément au plan Mattei du gouvernement italien. Farmfront et BF Group partagent la même ambition d'établir des partenariats et de créer de nouvelles terres agricoles à haut rendement dans quinze pays et sur 150 000 hectares d'ici 2027.

Farmfront regroupe les principaux fournisseurs d'irrigation OCMIS, RKD, Irrimec Group et Otech. Basé à Milan et employant plus de 450 personnes sur six sites de fabrication en Italie, en Espagne et en France, Farmfront est la plus grande plateforme d'irrigation mécanique en Europe avec des ventes dans plus de 100 pays à travers le monde.

BF Group est le leader du secteur agro-industriel italien et intervient à tous les stades de la chaîne de valeur agro-industrielle. L'entreprise est également le plus grand promoteur de zones agricoles en Italie, avec plus de 30% des terres agricoles nationales.

Luca Zacchetti, président du conseil de Farmfront, déclare : « Nous sommes heureux de nous associer à BF Group, un leader agro-industriel italien. La combinaison de notre patrimoine, de notre expertise et de notre envergure en matière d’irrigation avec le réseau international de BF Group permettra à Farmfront d’étendre sa présence en Afrique, d’apporter des améliorations cruciales en termes d’efficacité de l’irrigation pour les agriculteurs de toute une série d’économies en développement et de renforcer notre mission principale de conservation et de protection des ressources mondiales en eau ».

Federico Vecchioni, CEO de BF Group, déclare : « Cet accord avec Farmfront représente une étape clé pour notre stratégie internationale. En tant que premier fournisseur de solutions d’irrigation en Europe, Farmfront est le partenaire idéal pour promouvoir des exploitations agricoles plus fortes, améliorer la croissance économique et créer des opportunités sur nos marchés cibles. Nous sommes ravis de commencer à déployer la technologie Farmfront dans l’ensemble de nos projets en cours ».

À propos de Farmfront

