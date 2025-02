TotalEnergies et ENI signent un accord avec Chypre et l’Egypte pour l’export du gaz du Bloc 6 à Chypre via l’Egypte

PARIS & LE CAIRE--(BUSINESS WIRE)--En présence du président d’Egypte Abdel Fattah Al-Sissi et du Président de Chypre Níkos Christodoulídis, TotalEnergies et ENI, partenaires du Bloc 6 au large de Chypre (TotalEnergies 50%, ENI 50% opérateur), ont signé ce jour un Accord Inter-gouvernemental (Host Government Agreement) relatif au développement des ressources gazières du Bloc 6 avec la République arabe d’Égypte et la République de Chypre.

Signé à l’occasion de l’Egypt Energy Show (EGYPES), par le ministre du Pétrole et des Ressources Minérales d’Égypte, Karim Badawi, et le ministre de l’Énergie, du Commerce et de l’Industrie de Chypre, George Papanastasiou, cet accord représente une étape clé dans le développement du champ gazier de Cronos. Situé sur le Bloc 6 à Chypre, le champ de Cronos a été découvert en 2022 et a fait l’objet d’une appréciation positive en février 2024.

L’accord définit un cadre permettant au gaz de Cronos d’être traité via les infrastructures existantes de Zohr offshore Egypte puis liquéfié dans l’usine de Damietta LNG en Égypte, afin d’être exporté vers l’Europe.

A la suite de cet accord, les partenaires du Bloc 6 vont désormais élaborer le Plan de Développement et de Production de Cronos, en étroite collaboration avec les autorités chypriotes.

« TotalEnergies se réjouit de participer à l’ouverture d’une route d’export du gaz chypriote vers l’Europe via l’Égypte. Cet accord représente une étape majeure pour valoriser le gaz de Chypre en tirant parti des installations existantes en Egypte offrant de la capacité de liquéfaction disponible, contribuant ainsi à la sécurité énergétique de l’Europe en acheminant des volumes de LNG supplémentaires » a déclaré Julien Pouget, Directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord de la branche Exploration-Production de TotalEnergies.

TotalEnergies est également présente à Chypre dans les blocs offshore 11 (50 %, opérateur), 7 (50 %, opérateur) et 8 (40 %).

