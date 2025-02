Eurobank colabora com a LTIMindtree em um programa plurianual de tecnologia bancária

PUNE, Índia e ATENAS, Grécia--(BUSINESS WIRE)--O Eurobank S.A. (“Eurobank”), uma subsidiária do “Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.” (“Eurobank Holdings”), um dos principais grupos bancários de Atenas, Grécia, e a LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, uniram forças para iniciar uma cooperação plurianual mutuamente benéfica, com foco no aprimoramento da experiência do cliente, melhorando as operações bancárias e criando serviços de TI inovadores para o Eurobank e suas subsidiárias. A colaboração foi viabilizada pela Fairfax Digital Services (A Fairfax Company) e incluirá o estabelecimento de um Centro Global de Entrega na Índia.

Centro Global de Entrega, Pune – Executando uma visão compartilhada

Reforçando o compromisso com a inovação, a experiência do cliente e a excelência em tecnologia bancária, o Eurobank e a LTIMindtree, com o apoio da Fairfax Digital Services, inauguraram oficialmente seu novo Centro Global de Entrega no escritório da LTIMindtree hoje em Pune, Índia. O Centro Global de Entrega é mais um testemunho dos fortes laços econômicos entre a Grécia e a Índia. Juntamente com o recém-criado escritório da LTIMindtree na Grécia, esse centro impulsionará a modernização tecnológica e a inovação digital, além de aprimorar e manter aplicativos bancários essenciais. Essa iniciativa capacitará o Eurobank Group a atender com eficácia às crescentes demandas dos clientes à medida que expande seus serviços.

Capacitação do Eurobank Group – Aproveitamento de soluções de TI de última geração para aprimorar a experiência do cliente

Como parte do relacionamento plurianual, a LTIMindtree foi escolhida como Parceira de Serviços para o programa de implementação Temenos do Eurobank Luxembourg, fornecendo serviços de manutenção, migração de dados, garantia de qualidade e suporte pós-produção para o banco. A LTIMindtree ajudará a impulsionar a inovação e a modernizar a infraestrutura tecnológica do Eurobank Group, em Chipre, Luxemburgo e Grécia. A colaboração permitirá que ambas as empresas aproveitem o poder da tecnologia inovadora e das soluções de dados da LTIMindtree para promover melhorias significativas na experiência do cliente e na eficiência operacional.

O vice-CEO, diretor de Operações (COO) do Grupo e responsável por Atividades Internacionais da Eurobank Holdings, Stavros Ioannou, afirmou: “O Eurobank Group sempre esteve na vanguarda da inovação, impulsionando a transformação digital para aprimorar a experiência do cliente e a excelência operacional. Nossa trajetória para nos tornarmos uma referência digital é baseada em parcerias estratégicas que aceleram a modernização e criam soluções integradas e preparadas para o futuro. A parceria com a LTIMindtree, em colaboração com a Fairfax Digital Services, representa um marco importante nessa jornada – fortalecendo nossas capacidades de TI para atender às crescentes expectativas dos clientes e às exigências regulatórias. Estamos entusiasmados com o futuro, pois estamos redefinindo a experiência do cliente e estabelecendo novos padrões para o setor com o lançamento do nosso novo Centro de Entrega na Índia”.

Sanjay Tugnait, CEO da Fairfax Digital Services, declarou: “Na Fairfax Digital Services, temos orgulho de colaborar com o Eurobank e a LTIMindtree para estabelecer este novo Centro Global de Entrega em Pune. Ao adotar tecnologias emergentes, estamos impulsionando a inovação para criar experiências aprimoradas para os clientes e gerar um forte valor comercial. Essa parceria ajudará o Eurobank a navegar em um cenário tecnológico em rápida evolução e a fortalecer sua posição como líder digital no setor”.

Srini Rao, vice-presidente executivo e diretor de Negócios para a Europa na LTIMindtree, afirmou: “Estamos entusiasmados em anunciar nossa parceria com o Eurobank em sua ambiciosa jornada de modernização da plataforma tecnológica de infraestrutura bancária. Nossa expertise em serviços de TI de ponta e na implementação integrada do Temenos nos posiciona de maneira única para fornecer soluções inovadoras que atendam às futuras necessidades do Eurobank”.

Sobre o Eurobank Group

O Eurobank Group, composto pelo Eurobank SA e suas subsidiárias, é uma organização financeira robusta. O grupo desenvolve produtos e serviços financeiros, focando nos clientes e nas suas necessidades. Ele oferece escolhas sofisticadas e serviços abrangentes para indivíduos e empresas. O Eurobank Group opera com transparência, constrói credibilidade e aplica práticas modernas de governança corporativa. Com presença na Grécia, Chipre, Luxemburgo, Bulgária e Reino Unido (Londres), o Eurobank Group conta com (dados de 30 de setembro de 2024):

99,6 bilhões de euros em ativos totais

Rede de 604 agências na Grécia e no exterior

12.880 funcionários

Sobre a Fairfax Financial Holdings Limited

A Fairfax Financial Holdings Limited é uma empresa holding que, por meio de suas subsidiárias, está envolvida principalmente em seguros e resseguros de propriedade e acidentes, além da gestão de investimentos associada. Fundada em 1985 pelo atual presidente e diretor-executivo, Sr. V. Prem Watsa, a empresa está sediada em Toronto, Canadá.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que capacita empresas de diversos setores a reinventarem modelos de negócios, acelerarem a inovação e maximizarem o crescimento utilizando tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz uma ampla experiência em domínios e tecnologias para ajudar a impulsionar uma diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo em convergência. Com mais de 86.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree – uma empresa do Grupo Larsen & Toubro – resolve os desafios de negócios mais complexos e oferece transformação em escala. Para informações adicionais, visite www.ltimindtree.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.