Eurobank与LTIMindtree就为期多年的银行技术项目开展合作

印度浦那和希腊雅典--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 位于希腊雅典的领先银行集团Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (“Eurobank Holdings”)旗下子公司Eurobank S.A. (“Eurobank”)与全球技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]携手合作，启动一项为期多年的互利合作项目，专注于通过改善银行业务运营、为Eurobank及其子公司打造创新型IT服务来提升客户体验。此次合作由Fairfax Digital Services（Fairfax旗下公司）促成，合作内容将包括在印度设立一个全球交付中心。

浦那全球交付中心——实现共同愿景

为强化在银行技术领域对于创新、客户体验和卓越的承诺，在Fairfax Digital Services的助力下，Eurobank与LTIMindtree今日在印度浦那的LTIMindtree办事处正式启用了新的全球交付中心。该全球交付中心是希腊与印度之间牢固经济联系的又一力证。该中心与最近成立的LTIMindtree希腊办事处一道，将推动技术现代化和数字创新，并加强和维护关键的银行应用程序。这一举措将使Eurobank Group在拓展服务时，能够有效地满足客户日益增长的需求。

赋能Eurobank Group——利用下一代IT解决方案提升客户体验

作为这一多年合作关系的一部分，LTIMindtree已被选为Eurobank Luxembourg旗下Temenos系统实施项目的服务合作伙伴，为该行提供维护、数据迁移、质量保证以及投产后支持服务。LTIMindtree将助力推动Eurobank Group在塞浦路斯、卢森堡和希腊的创新，并实现其技术基础设施的现代化。此次合作将使两家公司能够借助LTIMindtree强大的创新技术和数据解决方案，大幅提升客户体验和运营效率。

Eurobank Holdings副首席执行官(CEO)、集团首席运营官(COO)兼国际业务负责人Stavros Ioannou表示：“Eurobank Group一直走在创新前沿，推动数字化转型，以提升客户体验和卓越运营。我们成为数字领域领导者的征程，建立在战略合作伙伴关系之上，这些合作加速了现代化进程，并创造出无缝衔接、面向未来的解决方案。在Fairfax Digital Services的协助下与LTIMindtree展开合作，是这一征程中的一个重要里程碑。它增强了我们的IT能力，以满足不断变化的客户期望和监管要求。我们对未来充满期待，因为我们将重新定义客户体验，并随着印度新交付中心的启用树立新的行业标杆。”

Fairfax Digital Services首席执行官Sanjay Tugnait表示：“Fairfax Digital Services很自豪能与Eurobank和LTIMindtree合作，在浦那设立这个新的全球交付中心。通过采用新兴技术，我们将推动创新，以创造更好的客户体验并实现强大的商业价值。这一合作关系将帮助Eurobank应对快速变化的技术格局，并巩固其在行业中作为数字领域领导者的地位。”

LTIMindtree执行副总裁兼欧洲首席商务官Srini Rao表示： “我们非常高兴地宣布与Eurobank建立合作伙伴关系，Eurobank正踏上一段雄心勃勃的旅程，旨在对其银行基础设施技术平台进行现代化改造。我们在尖端IT服务以及无缝的Temenos系统实施服务方面的专业知识，使我们具备得天独厚的优势来提供创新解决方案，进而满足Eurobank的未来需求。”

关于Eurobank Group

Eurobank Group由Eurobank SA及其子公司组成，是一家实力雄厚的金融机构。集团致力于开发金融产品和服务，专注于客户及其需求。它为个人和企业提供多样化的选择和全面的服务。Eurobank Group秉持透明运营原则，树立信誉，并采用现代企业治理实践。Eurobank Group的业务遍及希腊、塞浦路斯、卢森堡、保加利亚和英国（伦敦），拥有（截至2024年9月30日的数据）：

996亿欧元的总资产

遍布希腊国内外的604家分行组成的网络

12,880名员工

关于Fairfax Financial Holdings Limited

Fairfax Financial Holdings Limited是一家控股公司，主要通过其子公司从事财产和意外伤害保险及再保险业务，以及相关的投资管理业务。公司由现任董事长兼首席执行官V. Prem Watsa于1985年创立，总部位于加拿大多伦多。

关于 LTIMindtree

LTIMindtree是一家全球性咨询和数字解决方案公司，助力各行各业的企业利用数字技术的力量重新构想商业模式、加速创新并实现最大程度的增长。LTIMindtree已成为700多家客户的数字化转型合作伙伴，利用其广泛的领域和技术专长，帮助在不断融合的世界实现卓越的差异化竞争优势、客户体验和业务成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多个国家拥有超过86,000名勇于开拓创新的专业人才，致力于解决最复杂的业务挑战并实现大规模转型。如需了解更多信息，请访问www.ltimindtree.com。

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