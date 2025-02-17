Eurobank與LTIMindtree就為期多年的銀行技術專案展開合作

印度浦那和希臘雅典--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 位於希臘雅典的一流銀行集團Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (“Eurobank Holdings”)旗下子公司Eurobank S.A. (“Eurobank”)與全球技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]攜手合作，啟動一項為期多年的互利合作專案，專注於透過改善銀行業務營運、為Eurobank及其子公司打造創新型IT服務來提升客戶體驗。此次合作由Fairfax Digital Services（Fairfax旗下公司）促成，合作內容將包括在印度設立一個全球交付中心。

浦那全球交付中心——實現共同願景

為強化在銀行技術領域對於創新、客戶體驗和卓越的承諾，在Fairfax Digital Services的協助下，Eurobank與LTIMindtree今日在印度浦那的LTIMindtree辦事處正式啟用了新的全球交付中心。該全球交付中心是希臘與印度之間牢固經濟連結的又一力證。該中心與最近成立的LTIMindtree希臘辦事處一起，將推動技術現代化和數位創新，並強化和維護關鍵的銀行應用程式。這一措施將使Eurobank Group在擴大服務時能夠有效地滿足客戶與日俱增的需求。

為Eurobank Group賦能——利用下一代IT解決方案提升客戶體驗

LTIMindtree已被選為Eurobank Luxembourg旗下Temenos系統實施專案的服務合作夥伴，為該行提供維護、資料移轉、品質保證以及投產後支援服務，此為這一多年合作關係的一部分。LTIMindtree將協助推動Eurobank Group在賽普勒斯、盧森堡和希臘的創新，並實現其技術基礎設施的現代化。此次合作將使兩家公司能夠借助LTIMindtree強大的創新技術和資料解決方案，大幅提升客戶體驗和營運效率。

Eurobank Holdings副執行長(CEO)、集團營運長(COO)兼國際業務負責人Stavros Ioannou表示：「Eurobank Group一直走在創新尖端，推動數位化轉型，以提升客戶體驗和卓越營運。我們成為數位領域領導者的征程，建立在策略性合作夥伴關係之上，這些合作加快了現代化進程，並創造出順暢銜接、適用於未來需求的解決方案。在Fairfax Digital Services的協助下與LTIMindtree展開合作，是這一征程中的一個重要里程碑。它強化了我們的IT能力，以滿足不斷變化的客戶期望和法規要求。我們對未來充滿期待，因為我們將重新定義客戶體驗，並隨著印度新交付中心的啟用樹立新的產業標竿。」

Fairfax Digital Services執行長Sanjay Tugnait表示：「Fairfax Digital Services很驕傲能與Eurobank和LTIMindtree合作，在浦那設立這個新的全球交付中心。透過採用新興技術，我們將推動創新，以創造更好的客戶體驗並實現強大的商業價值。這一合作關係將協助Eurobank因應快速變化的技術格局，並鞏固其業內數位領導者的地位。」

LTIMindtree執行副總裁兼歐洲商務長Srini Rao表示： 「我們欣然宣布與Eurobank建立合作夥伴關係，Eurobank正踏上一段遠大的征程，旨在對其銀行基礎設施技術平台進行現代化改造。我們在尖端IT服務以及順暢的Temenos系統實施服務方面的專業知識，使我們具備得天獨厚的優勢來提供創新解決方案，進而滿足Eurobank的未來需求。」

關於Eurobank Group

Eurobank Group由Eurobank SA及其子公司組成，是一家實力雄厚的金融機構。集團致力於開發金融產品和服務，專注于客戶及其需求。它為個人和企業提供多樣化的選擇和全面的服務。Eurobank Group秉持透明營運原則，樹立信譽，並採用現代企業治理實務。Eurobank Group的業務遍及希臘、賽普勒斯、盧森堡、保加利亞和英國（倫敦），擁有（截至2024年9月30日的資料）：

996億歐元的總資產

遍布希臘國內外的604家分行組成的網路

12,880名員工

關於Fairfax Financial Holdings Limited

Fairfax Financial Holdings Limited是一家控股公司，主要透過其子公司從事財產和意外傷害保險及再保險業務，以及相關的投資管理業務。公司由現任董事長兼執行長V. Prem Watsa于1985年創立，總部位於加拿大多倫多。

關於 LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性顧問和數位解決方案公司，協助各行各業的企業利用數位技術的力量重新構想商業模式、加快創新並實現最大程度的成長。LTIMindtree已成為700多家客戶的數位化轉型合作夥伴，利用其廣泛的領域和技術專長，協助在不斷融合的世界實現卓越的差異化競爭優勢、客戶體驗和業務成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多個國家擁有超過86,000名勇於開拓創新的專業人才，致力於解決最複雜的業務挑戰並實現大規模轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ltimindtree.com。

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