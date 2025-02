Eurobank entre en collaboration avec LTIMindtree dans le cadre d'un programme pluriannuel de technologie bancaire

PUNE, Inde et ATHÈNES, Grèce--(BUSINESS WIRE)--Eurobank S.A. (« Eurobank »), une filiale d'Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (« Eurobank Holdings »), un groupe bancaire de premier plan à Athènes, en Grèce, et LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société de conseil technologique et de solutions numériques, ont uni leurs forces dans le cadre d'une coopération pluriannuelle avec pour objectif d'optimiser l'expérience client grâce à l'amélioration des opérations bancaires et à la création de services IT innovants pour Eurobank et ses filiales. La collaboration a été rendue possible par Fairfax Digital Services (A Fairfax Company) et comprendra l'ouverture d'un centre de prestation de services en Inde.

Centre de prestation de services, Pune – L'exécution d'une vision partagée

Renforçant l'engagement envers l'innovation, l'expérience client et l'excellence dans la technologie bancaire, Eurobank et LTIMindtree, avec l'appui de Fairfax Digital Services, inaugurent officiellement aujourd'hui leur centre de prestation de services au bureau de LTIMindtree à Pune, en Inde. Ce centre est un nouveau témoignage des liens économiques forts entre la Grèce et l'Inde. Outre le bureau LTIMindtree Grèce récemment créé, ce centre stimulera la modernisation technologique, l'innovation numérique ainsi que l'amélioration et la maintenance des applications bancaires critiques. Cette initiative permettra à Eurobank Group de répondre efficacement aux demandes croissantes de ses clients.

Eurobank Group - Des solutions IT de prochaine génération au service de l'expérience client

Dans le cadre de cette relation pluriannuelle, LTIMindtree a été sélectionné comme partenaire de services pour le programme de mise en œuvre Temenos d’Eurobank Luxembourg, qui fournit à la banque des services de maintenance, de migration des données, d’assurance qualité et de soutien post-production. LTIMindtree contribuera à stimuler l'innovation et à moderniser l'infrastructure technologique d'Eurobank Group, à Chypre, au Luxembourg et en Grèce. Cette collaboration permettra aux deux entreprises de tirer parti de la puissance de la technologie innovante et des solutions de données de LTIMindtree dans le but d'améliorer sensiblement l’expérience client et l’efficacité opérationnelle.

Stavros Ioannou, CEO adjoint, COO du groupe et responsable activités internationales, Eurobank Holdings, déclare : « Eurobank Group a toujours été à la pointe de l’innovation et de la transformation numérique pour améliorer l’expérience client et l’excellence opérationnelle. Notre évolution pour devenir un leader numérique repose sur des partenariats stratégiques qui accélèrent la modernisation et créent des solutions optimales et prêtes pour l'avenir. Le partenariat avec LTIMindtree, en collaboration avec Fairfax Digital Services, marque une étape importante dans cette évolution, en renforçant nos capacités informatiques pour répondre aux attentes des clients et aux exigences réglementaires. Nous sommes confiants en l’avenir, redéfinissons l’expérience client et établissons de nouvelles références dans l’industrie avec le lancement de notre nouveau centre de prestation de services en Inde ».

Sanjay Tugnait, CEO, Fairfax Digital Services, déclare : « Chez Fairfax Digital Services, nous sommes fiers de collaborer avec Eurobank et LTIMindtree pour ouvrir ce nouveau centre de prestation de services à Pune. En adoptant les technologies émergentes, nous encourageons l'innovation afin de créer une expérience client optimisée et d'offrir une forte valeur commerciale. Ce partenariat aidera Eurobank à avancer dans un écosystème technologique en évolution rapide et à renforcer sa position de leader numérique dans le secteur ».

Srini Rao, VP exécutif et Chief Business Officer Europe, LTIMindtree, déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Eurobank alors qu'elle entame un ambitieux processus de modernisation de sa plateforme technologique d'infrastructure bancaire. Notre expertise en services informatiques de pointe et nos services de déploiement Temenos nous mettent sur la bonne voie pour fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins futurs d’Eurobank ».

À propos d'Eurobank Group

Le groupe Eurobank, composé d'Eurobank SA et de ses filiales, est une organisation financière solide. Le groupe développe des produits et services financiers, en se concentrant sur les clients et leurs besoins. Il offre des options élaborées et des services complets aux particuliers et aux entreprises. Eurobank Group opère avec transparence, renforce sa crédibilité et applique des pratiques modernes de gouvernance d'entreprise. Fort d'une présence en Grèce, à Chypre, au Luxembourg, en Bulgarie et au Royaume-Uni (Londres), le groupe Eurobank comptait au 30 septembre 2024 :

99,6 milliards EUR d'actifs au total

un réseau de 604 branches en Grèce et à l'international

12 880 employés

À propos de Fairfax Financial Holdings Limited

Fairfax Financial Holdings Limited est une société holding qui, par l'intermédiaire de ses filiales, exerce principalement des activités d'assurance et de réassurance IARD et de gestion de placements connexes. Fondée en 1985 par l'actuel président et CEO, M. V. Prem Watsa, la société a son siège social à Toronto, au Canada.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d’activité de réimaginer les modèles d’entreprise, d’accélérer l’innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans le domaine de la technologie pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle supérieure, des expériences clients et des résultats commerciaux dans un monde convergent. Soutenu par plus de 86 000 professionnels talentueux dans plus de 40 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, relève les défis commerciaux les plus complexes et assure une transformation à grande échelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ltimindtree.com.

