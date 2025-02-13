Kinaxis就未決訴訟達成和解

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® (TSX: KXS)已與Blue Yonder Group, Inc.達成和解協議，以全面解決兩家公司之間所有未決的訴訟事項，其中包括Blue Yonder提出的專利侵權索賠以及Kinaxis的商業秘密被侵佔的反訴。

和解協議的條款沒有揭露。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈協調領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並為管理供應鏈的人員提供支援，從而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲查閱更多新聞和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

前瞻性信息

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