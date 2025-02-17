Textron Aviation将在埃森登菲尔德斯机场开设新服务设施，拓展在澳大利亚的业务能力

Textron Aviation宣布扩大其在澳大利亚的业务布局，将在墨尔本的埃森登菲尔德斯机场建造一个更大且现代化的服务设施，以便最大限度地为该地区的Cessna、Beechcraft和Hawker客户提供支持。（照片：Bruce Henderson Architects）

堪萨斯州威奇托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Textron Aviation今日宣布扩大其在澳大利亚的业务布局，将在墨尔本的埃森登菲尔德斯机场(Essendon Fields Airport)建造一个更大且现代化的服务设施，以便最大限度地为该地区的Cessna、Beechcraft和Hawker客户提供支持。新设施将为飞机维修提供更多空间，有助于更快地安排维修日程，将停机时间降至最短，让客户能够尽快重新投入飞行。建设工作定于2025年3月开始，Textron Aviation预计新设施将于2026年初全面投入使用。

Beechcraft、Cessna和Hawker的客户可通过Textron Aviation Inc.（Textron Inc. (NYSE: TXT)旗下公司）的全球服务与零部件中心网络、移动服务单元以及全天候的1CALL AOG（飞机停场）支持服务，获得原厂直接支持、维护和改装服务。

新设施的面积将是该公司现有设施的两倍多，超过35,000平方英尺（3343平方米）。根据客户反馈，新设施将位于机场内更中心的位置，增设一个Textron Aviation零部件库房，可更快地为客户发货，还将增设一个更舒适的休息室，供客户在飞机维修期间使用。

全球客户支持高级副总裁Brian Rohloff表示：“建造这个新设施以支持亚太地区运营的1400多架飞机，彰显了我们为客户提供最强大的原厂直接维护和服务解决方案组合的承诺。这项投资将提升我们的服务能力，帮助我们更好地为客户提供定期维护、改装和飞机停场支持服务。”

在此之前，Textron Aviation于2024年6月宣布迁至珀斯詹达科特(Jandakot)机场的一个更大且现代化的设施，并在埃森登菲尔德斯机场增设了一个零部件仓库，以提升该地区的服务能力和零部件供应能力。此外，Textron Aviation于2020年收购的澳大利亚服务中心Premiair Aviation Maintenance已更名为Textron Aviation Australia Pty Ltd.，以便将珀斯、黄金海岸和墨尔本的设施完全整合到该公司全面的全球服务网络中。

关于Textron Aviation服务

Textron Aviation在客户拥有飞机的整个周期内提供原厂直接服务和支持。通过一个拥有近3000名员工的全球网络，客户可以直接联系到专业的服务代表团队，享受维护、检查、零部件供应、维修、航空电子设备升级、设备安装、翻新以及其他专业服务。Textron Aviation管理着50多个移动服务单元(MSU)，即遍布全球的“快速响应团队”(Go Teams)，客户可通过拨打1CALL联系他们，以便在维修事件发生时迅速响应；此外，还有一支飞机停场(AOG)专家团队，在非计划维修事件发生时提供优先服务和支持。

关于Textron Aviation

我们为飞行之旅提供灵感。超过95年来，Textron Inc.旗下公司Textron Aviation Inc.发挥Beechcraft、Cessna和Hawker等品牌的集体智慧，为客户设计和提供最佳的航空体验。从公务喷气机、涡轮螺旋桨飞机、高性能活塞飞机，到特殊任务飞机、军用教练机和国防产品，Textron Aviation拥有世界上最丰富、最全面的航空产品组合，其生产的飞机占全球通用飞机总产量的一半以上。170多个国家的客户信赖我们的传奇性能、可靠性和多功能性，以及我们值得信赖的全球客户服务网络，以实现经济、灵活的飞行体验。如需了解更多信息，请访问www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com。

关于Textron Inc.

Textron Inc.是一家跨行业公司，利用其飞机、国防、工业和金融业务的全球网络，为客户提供创新的解决方案和服务。Textron以其强大的品牌闻名于世，如Bell、Cessna、Beechcraft、Pipistrel、Jacobsen、Kautex、Lycoming、E-Z-GO、Arctic Cat、Textron Systems和TRU Simulation。如需了解更多信息，请访问：www.textron.com。

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