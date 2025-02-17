Textron Aviation將於Essendon Fields機場開設新服務設施，擴展在澳洲的業務能力

Textron Aviation宣布擴展其在澳洲的業務版圖，計劃於墨爾本Essendon Fields機場建造一座更大的現代化服務設施，以充分支援該地區的Cessna、Beechcraft及Hawker客戶。(照片：Bruce Henderson Architects)

堪薩斯州威奇托--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Textron Aviation今日宣布擴展其在澳洲的業務版圖，計劃於墨爾本Essendon Fields機場建造一座更大的現代化服務設施，以充分支援該地區的Cessna、Beechcraft及Hawker客戶。新設施將增加更多飛機維修空間，協助加快維修安排，盡可能減少停機時間，確保客戶的飛行需求不受影響。工程預計於2025年3月展開，Textron Aviation預計新設施將於2026年初全面投入運作。

Beechcraft、Cessna及Hawker的客戶可透過Textron Aviation Inc. (Textron Inc. 旗下公司，紐約證券交易所代號：TXT)的全球服務網路，獲得廠方直接支援、維修及改裝服務。該網路包括多個服務及零件中心、行動服務單位，以及全天候1CALL AOG (飛機地面支援)服務。

新設施的面積將比現有設施增加超過一倍，達到35,000平方英尺(3,343m2 )。根據客戶反饋，新設施將設於機場內更中心的位置，並增設Textron Aviation零件倉庫，以加快向客戶發運零件。此外，新設施還將提供更舒適的客戶休息區，方便客戶在飛機維修期間使用。

Textron Aviation 全球客戶支援高級副總裁Brian Rohloff表示：「建造這座新設施以支援亞太地區超過1,400架飛機的運作，充分體現了我們對客戶的承諾，致力提供最優質的廠方直接維修及服務解決方案。這項投資將提升我們的服務能力，並幫助我們更好地協助客戶進行定期維修、改裝及飛機地面支援服務。」

此消息緊隨Textron Aviation於2024年6月發布的公告，該公司已遷至珀斯Jandakot機場一座更大的現代化設施，並在Essendon Fields機場增設零件倉庫，以提升該地區的服務及零件供應能力。此外，Textron Aviation於2020年收購的澳洲服務中心Premiair Aviation Maintenance已更名為Textron Aviation Australia Pty Ltd.，將珀斯、黃金海岸及墨爾本的設施全面整合至公司全方位的全球服務網路中。

關於Textron Aviation服務

Textron Aviation提供廠方直接服務與支援，涵蓋客戶整個飛機擁有週期。透過一個由近3,000名員工組成的全球網路，客戶可直接聯絡專業服務團隊代表，獲得維修、檢查、零件、修理、航電升級、設備安裝、翻新及其他專業服務。Textron Aviation管理著一支由超過50輛流動服務車(MSU)組成的車隊，以及遍佈全球的Go Teams，可透過1CALL聯絡以應對突發維修事件。此外，公司還設有AOG專家團隊，在非計劃性維修事件中提供優先服務與支援。

關於Textron Aviation

我們為飛行之旅提供靈感。超過95年來，Textron Aviation Inc. (Textron Inc旗下公司)發揮Beechcraft、Cessna和Hawker等品牌的集體智慧，為客戶設計和提供最佳的航空體驗。從公務噴氣機、渦輪螺旋槳飛機、高性能活塞飛機，到特殊任務飛機、軍用教練機和國防產品，Textron Aviation擁有世界上最豐富、最全面的航空產品組合，其生產的飛機占全球通用飛機總產量的一半以上。170多個國家/地區的客戶信賴我們的傳奇性能、可靠性和多功能性，以及我們值得信賴的全球客戶服務網路，以實現經濟、高效和靈活的飛行。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com。

關於Textron Inc.

Textron Inc.是一家跨產業公司，利用其飛機、國防、工業和金融業務的全球網路，為客戶提供創新的解決方案和服務。Textron以其強大的品牌聞名於世，如Bell、Cessna、Beechcraft、Pipistrel、Jacobsen、Kautex、Lycoming、E-Z-GO、Arctic Cat、Textron Systems和TRU Simulation。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.textron.com。

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