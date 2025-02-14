Energy Vault将为维多利亚州政府旗下的可再生能源公司提供100兆瓦/200兆瓦时的电池储能系统

加州西湖村和澳大利亚墨尔本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 可持续储能解决方案领域的全球领导者Energy Vault (NYSE: NRGV)（简称“Energy Vault”或“公司”）今日宣布，已与维多利亚州政府旗下的可再生能源公司State Electricity Commission (SEC)达成协议，将在维多利亚州的SEC霍舍姆可再生能源园区交付并集成一套100兆瓦/200兆瓦时的电池储能系统(BESS)。这个太阳能与BESS混合项目是支持维多利亚州向可再生、可靠且价格合理的能源转型的重要一步。

SEC霍舍姆可再生能源园区是澳大利亚首批100%公有的公用事业规模可再生能源项目之一。该项目包括超过21.2万块太阳能光伏板，可产生119兆瓦的太阳能电力，每年发电量可达24.2万兆瓦时。Energy Vault集成的具备电网形成功能的BESS将提供稳定、可调度的电力，以满足长达两小时储能时长的高峰期需求。

SEC的3.7亿美元投资将提供足够的可再生能源，为约5.1万户家庭供电，在建设期间将创造约246个就业岗位，并为霍舍姆地区带来经济效益。SEC霍舍姆可再生能源园区的前期建设工作已于本周启动，预计将于2027年晚些时候实现全面运营。

该BESS系统将采用Energy Vault的专有X-VAULT™集成平台构建，并使用该公司获得UL9540认证的专有B-VAULT™产品以及VaultOS™能源管理系统来控制、管理和优化混合BESS的运行。Energy Vault的创新系统架构让客户可以自由选择电池和逆变器供应商，而独特的交流耦合和直流耦合配置提供了任何项目所需的即用型灵活性。

Energy Vault董事长兼首席执行官Robert Piconi表示：“ 我们很高兴能在充满活力且快速增长的澳大利亚市场进一步扩大我们的储能系统业务版图，并与SEC就这个创新的混合项目架构展开合作。作为我们与政府的首次合作项目，这个公有项目与我们通过可持续、高效的储能解决方案加速清洁能源转型的使命高度契合，并且将在确保可再生能源的供应方面发挥关键作用。”

SEC首席执行官Chris Miller表示：“ 我们期待与Energy Vault合作，在SEC霍舍姆可再生能源园区交付并集成电池储能系统。这个项目彰显了SEC为推动维多利亚州向可再生能源转型所做出的持续努力。”

今天的公告标志着Energy Vault在澳大利亚市场不断扩大的商业版图取得了关键进展，此前该公司已达成一系列协议，包括与Enervest和ACEN Australia就BESS部署达成的协议。截至目前，Energy Vault的B-VAULT项目组合中，已部署或正在开发的项目总计超过2吉瓦时。

关于Energy Vault

Energy Vault®开发和部署公用事业规模的储能解决方案，旨在改变世界可持续储能的方式。公司的综合产品包括专有的基于重力的存储、电池存储和绿色氢能存储技术。每种储能解决方案都由该公司与硬件技术无关的能源管理系统软件和集成平台提供支持。Energy Vault的创新技术组合在行业内独具特色，可提供定制的短期和长期储能解决方案，帮助公用事业公司、独立电力生产商和大型工业能源用户在保持电力可靠性的同时大幅降低平准化能源成本。Energy Vault的重力储能技术利用能够整合废物进行有益再利用的环保材料，在为客户加速全球清洁能源转型的同时，推动了向循环经济的转变。如需了解更多信息，请访问www.energyvault.com。

关于SEC

SEC是一家政府所有的可再生能源公司，专注于：

投资可再生能源和储能项目，加速能源转型并实现可持续回报；

支持家庭实现全电气化，以降低能源费用和排放；以及

培养能源转型所需的可再生能源领域劳动力。

如需了解更多信息，请访问secvictoria.com.au。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映了公司目前对其运营和财务业绩（包括霍舍姆BESS项目）等方面的看法。前瞻性陈述包括有关可能或假设的未来运营结果的信息，包括对我们的业务计划和战略的描述。这些陈述通常包含诸如“预期”、“期望”、“表明”、“计划”、“相信”、“打算”、“推测”、“预测”、“估计”、“目标”、“预计”、“应该”、“可能”、“将会”、“也许”、“或许”和“将”等词语以及其他类似表达。我们基于当前的预期、计划和假设做出这些前瞻性陈述或预测，这些预期、计划和假设是根据我们在行业中的经验、对历史趋势的看法、当前状况、预期未来发展以及我们认为在当时情况下适当的其他因素做出的。这些前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期，并考虑了我们目前可获得的信息。这些前瞻性陈述只是基于我们目前对未来事件的预期和预测做出的预测，涉及重大风险和不确定性，可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异，包括未能签署最终协议、我们的战略变化、扩张计划、客户机会、未来运营、未来财务状况、估计收入和损失、预计成本、前景和计划；我们的合同签署、订单、积压订单、许可证获批时间和已开发的项目储备情况的不确定性，这些都与未来的收入相关；无法保证非约束性意向书和其他意向表示能够转化为具有约束力的订单或销售；我们的产品可能存在缺陷或发生其他故障的可能性；我们的商业模式和增长战略的实施、市场接受度和成功；我们发展和维护品牌和声誉的能力；与我们的业务、竞争对手和行业相关的进展和预测；我们的供应商及时提供构建我们的储能系统所需的组件或原材料的能力；健康流行病对我们业务的影响以及我们可能采取的应对措施；我们对获得和维持知识产权保护以及不侵犯他人权利的能力的预期；关于我们将根据《JOBS法案》成为新兴成长型公司的时间的预期；我们未来的资本需求以及现金来源和用途；我们业务的国际性质以及战争或其他敌对行动对我们业务和全球市场的影响；我们为运营和未来增长获得资金的能力；我们的业务、扩张计划和机会以及我们于2024年3月13日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度报告中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素。该报告可通过SEC的网站www.sec.gov获取。这些因素可能会在我们不时提交给SEC的其他文件中进行更新。新的风险会不时出现，我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。我们在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，并受本新闻稿中包含的警示声明的明确限制。除非适用法律可能要求，否则我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。

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