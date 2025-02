SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt haar legale capaciteiten in Denemarken via een samenwerkingsakkoord met Hansen TaxLegal, een internationaal bedrijf gevestigd in Kopenhagen, gespecialiseerd in vermogensbeheer en belastingwetgeving.

Hansen TaxLegal bestaat uit doorwinterde professionals met decennialange ervaring in de sector van de belastingwetgeving en een grondige expertise op gebied van de Deense belastingadministratie. Zij staan ten dienste van een gevarieerd klantenbestand, waaronder juridische professionals, boekhouders, vermogende particulieren, kapitaalfondsen, bedrijven en referentie-aandeelhouders. Consistent door Chambers and Partners als vooraanstaand bedrijf erkend, is het team gespecialiseerd in het ontwikkelen van strategische, op de klant gerichte oplossingen voor vermogensbeheer, burgerlijk recht, opvolgingsplanning, verenigingen en stichtingen, risicobeheer, verrekenprijzen, herstructurering, aankoop- en verkoopovereenkomsten, en belastingadvies.

“Als bedrijf dat zich inzet om onze klanten substantiële resultaten aan te bieden, focussen wij ons op het zien van oplossingen waar anderen uitdagingen zien,” zegt Managing Partner Jan Hansen. “Ons team bestaat uit ervaren professionals met roots bij Andersen en Big Four, die een strategisch perspectief voor klantengagementen bieden, waardoor we op doeltreffende wijze aan de doelstellingen van klanten kunnen beantwoorden. Dankzij onze samenwerking met Andersen Global kunnen we de omvang van onze services uitbreiden, zodat onze nationale en internationale klanten nog meer waarde wordt geboden.”

Mark Vorsatz, voorzitter en CEO van Andersen Global, voegt hieraan toe: “Hansen TaxLegal is hoog aangeschreven om hun grondige lokale kennis en voortdurende inzet om waarde voor klanten te creëren. We houden al een aantal jaren een relatie met Jan en zijn team in stand, die voor beide partijen voordelig blijkt. Dit betekent dat deze samenwerking logischerwijs de ideale volgende stap is. Hun expertise op gebied van vermogensbeheer en internationale belastingaangelegenheden positioneert hen als een sterke toevoeging voor onze wereldwijde organisatie, waarmee een vlot, multidisciplinair platform in de regio tot stand wordt gebracht en ons vermogen wordt versterkt om aan de evoluerende behoeften van klanten in Denemarken en daarbuiten te voldoen.”

