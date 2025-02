Xsolla werkt in 2025 samen met Day of the Devs om de ontwikkeling van nieuwe games en lanceringen tijdens belangrijke events te steunen

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor de handel in videogames, maakt haar vlaggenschipsponsoring voor 2025 bekend van Day of the Devs, een non-profitorganisatie die de creativiteit, diversiteit en magie van videogames viert. Deze aankondiging getuigt van Xsolla's inzet om gameontwikkelaars sterker te maken en wereldwijd kansen samen te brengen voor creatief talent en creatieve ontwikkeling.

“Dit samenwerkingspartnerschap benadrukt onze niet-aflatende missie om ontwikkelaars sterker te maken en fantastische games wereldwijd toegankelijker te maken, ongeacht de omvang of de locatie van waar ze afkomstig zijn,” verklaart Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer. “Day of the Devs, mede mogelijk gemaakt door Xsolla, biedt een ongeëvenaard platform om divers talent en uiteenlopende creativiteit te steunen, en voor ontwikkelaars een kanaal te creëren om kansen samen te brengen. We zijn dan ook trots dat we deel uitmaken van dit initiatief.”

Day of the Devs, mede mogelijk gemaakt door Xsolla, zal ongelooflijke events en kansen voor ontwikkelaars van videogames inhouden om hun nieuwe games te demonstreren en met sectorleiders te connecteren om hen te helpen hun gamingactiviteiten uit te bouwen. De kick-off 2025, Day of the Devs: San Francisco Edition gaat door op zondag 16 maart 2025 in The Midway in San Francisco, waar duizenden indie-fans en ontwikkelaars bijeenkomen om ongelooflijke hand-picked titels te spelen. Meer informatie over deze event is hier te vinden op de Eventbrite-pagina.

In een verderzetting van de viering, zal Day of the Devs: GDC Edition een selectie titels van de San Francisco Edition voorstellen in de Moscone Center tijdens de Game Developers Conference (GDC) 2025, die doorgaat van 17 tot 21 maart op de derde verdieping van Moscone West. De deelnemers kunnen er tijdens de gewone uren kennsimaken met deze nog niet uitgegeven games, terwijl het grote publiek, vanaf een leeftijd van 18 jaar, ermee kan experimenteren tijdens de GDC Nights op maandag- en donderdagavond van 6.30 uur p.m. tot 10.00 uur p.m. Pacific Time. Verder zal Xsolla een lounge op de eerste verdieping van Moscone West hosten om de gemeenschap te steunen en ontwikkelaars een ruimte aan te bieden waar zij met het team van Xsolla kunnen samenwerken.

Day of the Devs, een non-profitorganisatie, viert al 13 jaar de creativiteit, diversiteit en magie van videogames. Het heeft duizenden deelnemers gehost tijdens reële events, miljoenen mensen bereikt via virtuele showcases, en voor honderden games en ontwikkelaars een platform aangeboden.

“Deze event belichaamt de geest van creativiteit en gemeenschap die indie-games kenmerkt,” aldus Greg Rice, hoofdcurator van Day of the Devs. “Dankzij partners zoals Xsolla, kunnen we deze events gratis en toegankelijk houden, zodat duizenden mensen kunnen connecteren met de magie van games en het talent dat erachter schuilgaat.”

Via deze sponsoring zal Xsolla zich inzetten voor honderden gameontwikkelaars om hun initiatieven te steunen en kansen bijeen te brengen om inherente problemen en uitdagingen op te lossen die hun inspanningen voor financiering, distributie en monetisatie belemmeren. Deze vlaggenschipsponsoring versterkt Xsolla’s engagement om gameontwikkelaars te steunen teneinde dezelfde kansen en connecties aan elke game te geven - ongeacht de omvang, de locatie, het genre of het platform. Meer informatie: xsolla.blog/dotdgdc

Xsolla is een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor de handel in videogames met een robuuste en krachtige set tools en services die speciaal voor de branche zijn ontworpen. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden game-ontwikkelaars en -uitgevers van elke omvang geholpen bij het financieren, op de markt brengen, lanceren en genereren van inkomsten met hun games wereldwijd en op meerdere platforms. Als innovatieve leider op het gebied van game-commerce is het de missie van Xsolla om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en het genereren van inkomsten op te lossen, zodat onze partners meer geografische gebieden kunnen bereiken, meer inkomsten kunnen genereren en relaties kunnen opbouwen met gamers over de hele wereld. Xsolla heeft zijn hoofdkantoor en vestiging in Los Angeles, Californië, en kantoren in Londen, Berlijn, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal en steden over de hele wereld.

Day of the Devs is een non-profitorganisatie met als missie creativiteit, diversiteit en de magie van videogames te vieren. Day of the Devs geeft een stem aan opkomend of ondervertegenwoordigd talent aan de hand van platformen die spelers met ontwikkelaars en hun games verbinden. Day of the Devs neemt de vorm aan van virtuele en reële events – allemaal volledig gratis, zonder kosten voor ontwikkelaars of deelnemers. De voorbije 13 jaar zette Day of the Devs honderden games in de schijnwerper, het hostte tienduizenden mensen tijdens in-person events, en heeft miljoenen kijkers via virtuele showcases bereikt.

