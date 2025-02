Andersen Global aprimora capacidades jurídicas na Dinamarca

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global aprimora as capacidades jurídicas na Dinamarca mediante um contrato de cooperação com a Hansen TaxLegal, um escritório de advocacia tributária internacional com alto patrimônio líquido e sede em Copenhague.

A Hansen TaxLegal possui profissionais experientes com décadas de experiência no setor de direito tributário e profunda experiência com a administração tributária dinamarquesa. Ela atende a uma clientela diversificada, incluindo profissionais jurídicos, contadores, pessoas com alto patrimônio líquido, fundos de capital, empresas e acionistas primários. Reconhecida consistentemente como uma empresa líder por Câmaras e Parceiros, a equipe é especializada em desenvolver soluções estratégicas e centradas no cliente para gestão de patrimônio, direito civil, planejamento de sucessão, fundações e fundos fiduciários, gestão de riscos, preços de transferência, reestruturação, contratos de compra e venda, além de serviços de consultoria tributária.

"Como empresa dedicada a entregar resultados substanciais a nossos clientes, temos foco em ver soluções onde outros veem desafios", disse o sócio-gerente Jan Hansen. "Nossa equipe inclui profissionais experientes com raízes na Andersen e Big Four que trazem uma perspectiva estratégica aos compromissos com os clientes, garantindo que alcancemos as metas dos clientes de modo eficaz. Nossa cooperação com a Andersen Global nos permite expandir o escopo de nossos serviços, agregando ainda mais valor a nossos clientes, tanto a nível local como internacional."

Mark Vorsatz, Presidente e Diretor Executivo da Andersen Global, acrescentou: "A Hansen TaxLegal é altamente respeitada por seu profundo conhecimento local e compromisso inabalável em gerar valor aos clientes. Mantivemos um relacionamento mutuamente benéfico com Jan e sua equipe durante diversos anos, que torna esta cooperação o próximo passo ideal. Sua experiência em questões tributárias internacionais e de alto patrimônio líquido os posiciona como uma grande soma à nossa organização internacional, ao estabelecer ainda mais uma plataforma multidisciplinar integrada na região, que reforça nossa capacidade de satisfazer as necessidades em evolução dos clientes na Dinamarca e mais além."

