Andersen Global améliore les capacités du secteur juridique danois

Hansen TaxLegal réunit des professionnels chevronnés possédant des dizaines d’années d’expérience dans le secteur du droit fiscal et une vaste expérience au sein de l’administration fiscale danoise. Ils sont au service d’une clientèle diversifiée, comprenant des professionnels du droit, des comptables, des particuliers fortunés, des fonds de capital, des entreprises et des actionnaires importants. L’équipe, qui a toujours été reconnue par Chambers and Partners comme un cabinet de premier plan, est spécialisée dans le développement de solutions stratégiques centrées sur le client dans les domaines suivants : gestion de patrimoine, droit civil, planification successorale, fondations et fiducies, gestion des risques, prix de transfert, restructuration, contrats d’achat et de vente et services de conseil fiscal.

« Nous sommes une société dédiée à la production de résultats concrets pour nos clients ; aussi nous efforçons-nous de trouver des solutions là où les autres voient des défis », a déclaré Jan Hansen, associé directeur. « Notre équipe comprend des professionnels expérimentés issus d’Andersen et des Big Four qui apportent une perspective stratégique aux problèmes de la clientèle, ce qui nous permet d’atteindre efficacement les objectifs de nos clients. En collaborant avec Andersen Global, nous allons élargir la portée de nos services et offrir encore plus de valeur à nos clients tant au niveau local qu’international. »

Mark Vorsatz, PDG d’Andersen Global, a ajouté : « Hansen TaxLegal est très apprécié pour sa connaissance approfondie du marché local et son engagement indéfectible à créer de la valeur pour ses clients. Nous entretenons depuis plusieurs années une relation mutuellement bénéfique avec Jan Hansen et son équipe, ce qui fait de cette collaboration une nouvelle prochaine étape idéale. Leur expertise en matière de grandes fortunes et de fiscalité internationale en fait un atout majeur pour notre organisation mondiale et contribue à l’établissement d’une plateforme multidisciplinaire et transparente dans la région, tout en renforçant notre capacité à répondre aux besoins changeants des clients au Danemark et au-delà. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de spécialistes de la fiscalité, du droit et de l’évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 18 000 professionnels dans le monde entier et figure sur plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

