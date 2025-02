Pine Island New Energy Partners et Type One Energy collaborent pour faire parvenir la chaîne d’approvisionnement en énergie de fusion à maturité

KNOXVILLE, Tennessee--(BUSINESS WIRE)--La société de capital-investissement Pine Island New Energy Partners (PINEP) et Type One Energy, la principale société travaillant sur la fusion par stellerator, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de collaboration stratégique visant à accélérer la maturation d’une chaîne d’approvisionnement plus robuste pour l’industrie de l’énergie de fusion.

Le secteur mondial de la fusion s’oriente désormais activement vers la commercialisation. Il est donc plus urgent que jamais d’affiner et d’étendre l’offre de composants spécialisés et de capacités de fabrication avancées. Grâce à cette collaboration, PINEP peut fournir plus facilement les capitaux et l’assistance en matière de gestion nécessaires pour permettre aux entreprises de la chaîne de fournisseurs de l’industrie de la fusion de répondre aux besoins d’un secteur de la fusion en pleine croissance. Type One Energy sera le partenaire opérationnel institutionnel consultatif, qui travaillera en collaboration avec PINEP pour repérer et évaluer les entreprises qui possèdent la technologie et l’expertise, telles que la fabrication de supraconducteurs à haute température, la fourniture de matériaux avancés et la fabrication de haute précision, pour croître et réussir sur ce marché émergent.

« Nous sommes ravis de nous associer à Type One Energy pour favoriser le développement des entreprises qui permettront à l’industrie de la fusion commerciale de prospérer », a déclaré Chris Good, associé directeur chez Pine Island New Energy Partners. « Notre stratégie se concentre sur les entreprises de la chaîne d’approvisionnement en phase de croissance qui produisent des technologies critiques destinées à la fois à la fusion et aux marchés plus vastes de l’électrification. En travaillant avec l’équipe technique de Type One Energy, nous pouvons mieux évaluer et mieux soutenir les entreprises qui seront cruciales pour cette industrie transformatrice. »

Cette annonce fait suite à une déclaration récente selon laquelle la Tennessee Valley Authority (TVA) et Type One Energy développeront et évalueront conjointement un projet de centrale électrique à fusion dans la région de la vallée du Tennessee, la TVA construisant et exploitant la centrale en utilisant la technologie d’énergie de fusion par stellerator de Type One Energy. La collaboration de l’entreprise avec PINEP renforcera la chaîne d’approvisionnement nécessaire à la construction d’Infinity Two et permettra de faire évoluer l’ensemble de l’industrie de la fusion afin de répondre à la demande du marché mondial, dont la valeur atteint plus d’un milliard USD par an pour 20 000 GW d’énergie de fusion sûre, abondante et propre.

« Pour introduire l’énergie de fusion sur les marchés énergétiques mondiaux, nous devons construire une chaîne d’approvisionnement mondiale efficace, fiable et innovante », a déclaré Chris Mowry, PDG de Type One Energy. « En nous associant à PINEP, nous pouvons combiner nos connaissances sur l’industrie de la fusion avec leur expertise pour relever ce défi de manière plus pratique. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.