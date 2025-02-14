五度獲得奧運肯定的Gabby Thomas加入Amazfit擔任運動員大使

加州，密爾匹塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Zepp Health（紐約證券交易所代號：ZEPP；中文名：華米科技）旗下一流全球性智慧型穿戴式品牌Amazfit欣然宣布，五度獲得奧運獎牌的時尚名人Gabby Thomas加入該品牌陣容不斷擴大的精英運動員名單，成為最新運動員大使。在為期四年的合作關係中，Thomas不僅將在田徑場上穿戴Amazfit的智慧型手錶受訓與出賽，離開田徑場後也將繼續用它們監測睡眠與恢復狀態。不但如此，Gabby也將透過Zepp應用程式記錄飲食，輕鬆掌握營養攝取狀況。

Thomas在2024年巴黎奧運會上獲得200公尺、4x100公尺接力和4x400公尺接力金牌，是該屆奧運獲得最多榮譽的美國田徑運動員。除此之外，她還曾贏得鑽石聯賽 (Diamond League) 的多個獎項，並在2020年東京奧運會上抱回另外兩座奧運獎項——200公尺（銅牌）和4x100公尺接力（銀牌）。Amazfit是Thomas的第一個智慧型手錶合作廠商，證明數據有助於提升運動表現。

「與Amazfit合作，我感到欣喜若狂，因為我相信，小處能夠改變大局。」Thomas說，「這份合作關係正是那種可以幫助身為運動員的我繼續進步的合作關係。有關身體運作的客觀數據，無論是追蹤訓練時的心率、觀察恢復狀態，或是瞭解睡眠品質，都非常重要。擁有像Amazfit這樣可靠的智慧型穿戴式品牌，絕對可以做出決定性的轉變。」

根據這份令人期待的合作關係，Thomas在訓練時將參考Amazfit智慧型穿戴式產品的分析數據來進行熱身與恢復工作，幫助她提高表現、打破記錄。她也將就產品的未來功能與風格提供意見與回饋給Amazfit產品開發設計團隊。

「我們很榮幸能夠邀請到Gabby加入Amazfit團隊。」Zepp Health創辦人暨執行長Wayne Huang說，「她有輝煌的運動員事業與對時尚的熱情，完全呼應我們突破加諸人類潛能的限制、『Discover Amazing』的使命 。我們將藉由這份合作關係繼續協助運動員，利用我們的先進智慧型穿戴式生態系統打破紀錄，釋放全副潛能。」

Amazfit致力打造能夠增進總體健康的產品，而健康的生活有賴四大關鍵要素的平衡：身體健康、睡眠、正念和營養。Amazfit產品組合多元，包括Active、Cheetah和T-Rex系列高性能智慧型手錶、Helio智慧型戒指和Zepp App，所有產品都旨在幫助運動員和健康愛好者追蹤並改善他們的整體健康狀況。Zepp App最近推出飲食日誌功能，為像Thomas這樣的運動員提供絕佳優勢，彌合營養和健身之間的差距，確保峰值表現並優化恢復狀況。無論是監測心率、追蹤睡眠週期或記錄飲食，Amazfit都能提供保持總體健康所需的建議。

在Thomas加入之前，Amazfit已有陣容堅強而且還在不斷擴大的精英運動員名單，包括體能耐力賽世界冠軍Meg Jacoby和Hunter McIntyre、板式網球明星Bea González，以及奧運得主Morgan Pearson（鐵人三項）和Yemaneberhan "Yeman" Crippa（5公里和10公里長跑）。

請前往：www.amazfit.com探索Amazfit的全套智慧型穿戴式產品，同時體驗可提升表現、恢復效果與精準度的創新成就。

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關於Amazfit

全球領先的智慧型穿戴式健康與健身用品品牌Amazfit是健康科技公司Zepp Health（紐約證券交易所代號：ZEPP；中文名：華米科技）旗下機構。Amazfit生產款式繁多的智慧型手錶和手環，以「Discover Amazing」為品牌號召，鼓勵每個人突破障礙、超越期望，分分秒秒鐘都過得快樂精采。

Amazfit以Zepp Health的專屬健康管理平台為後盾；該平台全天候從雲端傳送務實可行的建議與指導，幫助使用者達成健康目標。Amazfit智慧型手錶製作精良，曾贏得包括iF設計獎和Red Dot設計獎在內的多項設計大獎。

Amazfit在2015年問世，如今已獲得數百萬名使用者的愛戴。其產品行銷美洲、歐洲、中東和非洲地區和亞太地區90多個國家。如需有關Amazfit的進一步資訊，請造訪：www.amazfit.com。

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