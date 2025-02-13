Kinaxis就未决诉讼达成和解

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX: KXS)已与Blue Yonder Group, Inc.达成和解协议，以全面解决两家公司之间所有未决的诉讼事项，其中包括Blue Yonder提出的专利侵权索赔以及Kinaxis的商业秘密被侵占的反诉。

和解协议的条款没有披露。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

前瞻性信息

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