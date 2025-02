Pine Island New Energy Partners e Type One Energy anunciam colaboração para amadurecer a cadeia de suprimentos de energia de fusão

KNOXVILLE, Tennessee--(BUSINESS WIRE)--A Pine Island New Energy Partners (PINEP), uma empresa de private equity, e a Type One Energy, a principal empresa de fusão stellarator (ou fusão estelar) no mercado, anunciaram hoje sua colaboração estratégica para acelerar o amadurecimento de uma cadeia de suprimentos mais robusta para o setor de energia de fusão.

À medida que o setor global de fusão avança agressivamente em direção à comercialização, a necessidade de refinar e ampliar o fornecimento de componentes especializados e capacidades avançadas de manufatura é mais urgente do que nunca. Por meio desta colaboração, o PINEP pode melhor fornecer o capital e a assistência de gestão necessários para permitir que essas empresas da cadeia de suprimentos do setor de fusão atendam às necessidades desse setor em constante crescimento. O papel da Type One Energy é o de um parceiro operacional institucional consultivo, trabalhando juntamente com o PINEP para identificar e avaliar empresas que possuem a tecnologia e a expertise, como fabricação de supercondutores de alta temperatura, fornecimento de materiais avançados e realização de manufatura de precisão, para crescer e ter sucesso neste mercado emergente.

“Estamos entusiasmados em firmar uma parceria com a Type One Energy para ajudar a expandir as empresas que permitirão que o setor de fusão comercial prospere”, disse Chris Good, sócio-gerente da Pine Island New Energy Partners. “Nossa estratégia se concentra em empresas da cadeia de suprimentos em estágio de crescimento que produzem tecnologias essenciais tanto para a fusão quanto para os mercados mais amplos de eletrificação. Ao trabalhar com a equipe técnica da Type One Energy, podemos avaliar e apoiar melhor as empresas que serão cruciais para esse setor transformador”.

Este anúncio vem após a recente notícia de que a Tennessee Valley Authority (TVA) e a Type One Energy desenvolverão e avaliarão conjuntamente um projeto de usina de fusão na região do Vale do Tennessee, com a TVA responsável pela construção e operação da planta utilizando a tecnologia de fusão stellarator da Type One Energy. A colaboração da empresa com a PINEP fortalecerá a cadeia de suprimentos necessária para construir a Infinity Two, além de expandir o setor de fusão como um todo, a fim de atender à demanda global de mais de US$ 1 trilhão por ano para 20.000 GW de energia de fusão segura, abundante e limpa.

“Para levar a energia de fusão aos mercados globais de energia, precisamos desenvolver uma cadeia de suprimentos mundial eficaz, confiável e inovadora”, disse Chris Mowry, CEO da Type One Energy. “Ao firmar parceria com a PINEP, podemos combinar nosso conhecimento do setor de fusão com a experiência deles para enfrentar esse desafio de forma mais prática”.

