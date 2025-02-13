Andersen Global強化在丹麥的法律業務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與總部位於哥本哈根的一家專注于高淨值業務和國際稅法的法律事務所Hansen TaxLegal簽署合作協議，強化了其在丹麥的法律業務能力。

Hansen TaxLegal的專業人員經驗豐富，在稅法領域擁有數十年的執業經驗，並且對丹麥稅務管理具有深入的瞭解。該事務所服務的客戶群體廣泛，包括法律專業人士、會計師、高淨值個人、資本基金、企業以及主要股東。該團隊一直被Chambers and Partners評選為頂尖法律事務所，擅長在財富管理、民法、遺產規劃、基金會與信託、風險管理、轉讓定價、企業重整、買賣協議以及稅務諮詢服務領域制定客戶至上的策略解決方案。

該事務所的管理合夥人Jan Hansen表示：「身為一家致力於為客戶帶來顯著成果的法律事務所，當別人看到挑戰時，我們專注於找到解決方案。我們的團隊成員包括來自Andersen以及四大會計師事務所的經驗豐富的專業人士，他們在與客戶合作時能帶來策略性的視角，確保我們有效地達成客戶的目標。我們與Andersen Global的合作使我們能夠擴大服務範圍，為本地和國際客戶提供更多的價值。」

Andersen Global董事長兼執行長Mark Vorsatz補充道：「Hansen TaxLegal因其深厚的本地知識以及對為客戶創造價值的堅定承諾而備受讚譽。多年來，我們與Jan和他的團隊一直保持著互利的關係，因此這次合作是順理成章的下一步。他們在高淨值業務和國際稅務事務方面的專業知識使其成為我們全球機構的強力補充，進一步在該地區建立起一個順暢銜接的跨領域服務平台，並強化了我們滿足丹麥及其他地區客戶不斷變化的需求的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前透過其成員公司和合作公司在全球500多個地點擁有超過1.8萬名專業人員。

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