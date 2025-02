Textron Aviation eröffnet neue Serviceeinrichtung am Flughafen Essendon Fields und erweitert damit seine Kapazitäten in Australien

Textron Aviation announced an expansion of its footprint in Australia with the construction of a larger and modernized service facility at Essendon Fields Airport in Melbourne to maximize support for Cessna, Beechcraft and Hawker customers in the region. (Photo: Bruce Henderson Architects)

L-R: Stefan Wenger, vice president, International Customer Service Centers, Textron Aviation, Brian Rohloff, senior vice president, Global Customer Support, Textron Aviation, Brendan Pihan, CEO, Essendon Fields Airport, Peter Funder, general manager development, Essendon Fields Airport at the new facility site in Melbourne. (Photo: Craig Moodie)

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation gab heute eine Erweiterung seiner Präsenz in Australien durch den Bau einer größeren und modernisierten Serviceeinrichtung am Flughafen Essendon Fields in Melbourne bekannt, um den Support für Cessna-, Beechcraft- und Hawker-Kunden in der Region zu maximieren. Die neue Einrichtung wird mehr Platz für die Wartung von Flugzeugen bieten und eine schnellere Planung mit minimalen Ausfallzeiten ermöglichen, damit die Kunden weiterfliegen können. Der Baubeginn ist für März 2025 geplant, und Textron Aviation geht davon aus, dass die neue Einrichtung Anfang 2026 voll funktionsfähig sein wird.

Beechcraft-, Cessna- und Hawkerkunden erhalten direkten Werkssupport, Wartung und Modifikationen von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), über sein globales Netzwerk von Service- und Ersatzteilzentren, mobilen Serviceeinheiten und 24/7 1CALL AOG (Flugzeug am Boden)-Support.

Die neue Anlage wird die Fläche der derzeitigen Anlage des Unternehmens auf mehr als 35.000 Quadratfuß (3.343 m2) mehr als verdoppeln. Basierend auf dem Feedback der Kunden wird die neue Anlage an einem zentraleren Standort innerhalb des Flughafens liegen, einen Textron Aviation-Ersatzteillagerraum hinzufügen, der zu einem schnelleren Versand für die Kunden führt, sowie eine komfortablere Lounge aufweisen, die die Kunden nutzen können, während das Flugzeug gewartet wird.

„Der Bau dieser neuen Einrichtung zur Unterstützung der mehr als 1.400 Flugzeuge, die in der APAC-Region im Einsatz sind, zeigt unser Engagement, unseren Kunden die stärkste Kombination aus werkseitigen Wartungs- und Servicelösungen zu bieten, die es gibt“, sagte Brian Rohloff, Senior Vice President, Global Customer Support. „Diese Investition wird unsere Kapazität erweitern und uns dabei helfen, Kunden bei planmäßiger Wartung, Modifikationen und Flugzeug-am-Boden-Support besser zu unterstützen.“

Diese Nachricht folgt auf Textron Aviations Ankündigung im Juni 2024, dass das Unternehmen in eine größere, modernisierte Einrichtung am Flughafen Jandakot in Perth umgezogen ist und ein Ersatzteillager am Flughafen Essendon Fields hinzugefügt hat, um die Servicekapazität zu erhöhen und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen in der Region zu unterstützen. Darüber hinaus hat Premiair Aviation Maintenance, ein australisches Servicezentrum, das 2020 von Textron Aviation übernommen wurde, seinen Namen in Textron Aviation Australia Pty Ltd. geändert, um die Einrichtungen in Perth, Gold Coast und Melbourne vollständig in das umfassende globale Servicenetz des Unternehmens zu integrieren.

Über Textron Aviation Service

Textron Aviation bietet während der gesamten Nutzungsdauer des Flugzeugs Service und Support direkt ab Werk. Über ein globales Netzwerk mit fast 3.000 Mitarbeitern haben Kunden direkten Zugang zu einem Team von fachkundigen Servicemitarbeitern, die Wartungsarbeiten, Inspektionen, Teile, Reparaturen, Avionik-Upgrades, Geräteinstallationen, Überholungen und andere spezialisierte Dienstleistungen anbieten. Textron Aviation verwaltet eine Flotte von mehr als 50 mobilen Serviceeinheiten (MSUs), Go Teams, die auf der ganzen Welt stationiert sind und bei Wartungsereignissen durch Kontaktaufnahme mit 1CALL mobilisiert werden können, sowie ein Team von AOG-Spezialisten, die bei außerplanmäßigen Wartungsereignissen priorisierten Service und Support bieten.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.