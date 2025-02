SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rafforza le capacità legali in Danimarca grazie all'accordo di collaborazione con Hansen TaxLegal, un studio legale di diritto tributario internazionale con sede a Copenhagen.

Hansen TaxLegal è costituito da professionisti esperti con decenni di esperienza nel settore del diritto tributario e una profonda esperienza con l'amministrazione fiscale danese. Lo studio serve una clientela diversificata, compresi professionisti legali, commercialisti, clienti con un elevato patrimonio netto, fondi di capitale, società e azionisti primari. Riconosciuto costantemente da Chambers and Partners come uno dei più importanti studi legali, il team si specializza nello sviluppo di soluzioni strategiche, incentrate sul cliente per la gestione patrimoniale, il diritto civile, la pianificazione delle successioni, fondazioni e trust, la gestione del rischio, il transfer pricing, le ristrutturazioni, gli accordi di acquisto e vendita e servizi di consulenza fiscale.

“Come studio dedicato a fornire risultati sostanziali ai nostri clienti, la nostra attenzione è volta a individuare soluzioni dove gli altri vedono solo problemi”, ha dichiarato Jan Hansen, Socio amministratore. “Il nostro team comprende professionisti esperti con esperienza in Andersen e Big Four che portano una prospettiva strategica ai coinvolgimenti con i clienti, assicurando il successo nel raggiungere gli obiettivi dei clienti. La nostra collaborazione con Andersen Global ci consente di ampliare la portata dei nostri servizi, fornendo ancora più valore ai nostri clienti a livello locale e internazionale”.

Mark Vorsatz, Presidente e CEO di Andersen Global, ha aggiunto, “Hansen TaxLegal è molto apprezzata per la vasta conoscenza locale e l'impegno incessante a creare valore per i clienti. Da diversi anni abbiamo un rapporto reciprocamente vantaggioso con Jan e il suo team, e questo rende la collaborazione il prossimo passo ideale. La loro esperienza nel settore dell'alto valore netto e delle questioni fiscali internazionali li posiziona come una forte aggiunta alla nostra organizzazione globale, stabilendo ulteriormente una piattaforma ininterrotta, multidisciplinare nella regione e rafforzando la nostra abilità di soddisfare le esigenze in constante evoluzione dei clienti in Danimarca e non solo”.

Andersen Global è un'associazione internazionale di aziende associate legalmente distinte e indipendenti che comprendono professionisti in materia fiscale e legale in tutto il mondo. Fondata nel 2013 dall'azienda associata statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global oggi si avvale di oltre 18.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue aziende associate e aziende partner.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.