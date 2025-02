Kinaxis règle les litiges en cours

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis ® (TSX : KXS), leader mondial de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, a conclu un accord de règlement avec Blue Yonder Group, Inc. afin de résoudre tous les litiges en cours entre les deux sociétés, notamment les plaintes de Blue Yonder pour violation de brevet et les demandes reconventionnelles de Kinaxis pour appropriation illicite de secrets commerciaux.

Les termes de l'accord de règlement sont confidentiels.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial dans l’orchestration moderne de la chaîne d’approvisionnement, optimisant des chaînes d’approvisionnement complexes à l’échelle mondiale et soutenant les personnes qui les gèrent, au service de l’humanité. Notre puissante plateforme Maestro™ d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, alimentée par l’IA, intègre des technologies et des méthodes exclusives, offrant une transparence et une agilité complètes à chaque étape de la chaîne – de la planification stratégique à long terme à la livraison du dernier kilomètre. Des marques mondiales de premier plan nous font confiance pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires afin de naviguer dans un environnement volatile et perturbé. Pour plus de nouvelles et d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

