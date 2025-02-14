Pine Island New Energy Partners和Type One Energy宣布合作，提升核融合能源供應鏈的運作成熟度

田納西州，諾克斯維--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 私募股權公司Pine Island New Energy Partners (PINEP) 和市場首屈一指的仿星器核融合公司Type One Energy今天宣布達成戰略性合作關係，將攜手加速核融合能源產業供應鏈的成熟化，使之更形健全。

全球核融合產業正積極邁開商業化的腳步，迫切需要改進並擴大特定組件的供應、同時提升製造能力。透過這層合作關係，PINEP能以更理想的方式提供核融合產業供應鏈內的公司資金與管理協助，在核融合產業不斷成長之際，趕上這個產業的需求。Type One Energy則扮演諮詢機構營運合作夥伴的角色，與PINEP共同找出並評估擁有所需技術與專長的公司，在這個新興市場中成長並取得成功。這裡所指的技術和專長包括製造高溫超導體、提供先進材料並進行精密製造。

「我們很高興能與Type One Energy合作，協助擴大那些可以讓商業化核融合產業更加蓬勃的公司。」Pine Island New Energy Partners管理合夥人Chris Good說，「我們的策略專注於成長階段的供應鏈公司，這些公司生產關鍵技術以服務核融合及更大面向的電氣化市場。與Type One Energy的技術團隊合作，可幫助我們做出更正確的判斷，並支援那些可以為這個變革性產業做出重大貢獻的公司。」

在這項新聞發布不久前，田納西河流域管理局 (TVA) 和Type One Energy才宣布將聯合開發並評估田納西河谷地區的Infinity Two核融合電廠計畫。田納西河流域管理局將建造並經營這座使用Type One Energy仿星器核融合發電技術的電廠。全球市場對安全、充沛、清潔核融合能源的需求達2萬吉瓦，每年價值逾一兆美元。該公司與PINEP的合作將健全建造Infinity Two所需的供應鏈，同時擴大核融合相關產業以滿足這份需求。

「要將核融合能源導入全球能源市場，就必須打造高效、可靠且創新的世界性供應鏈。」Type One Energy執行長Chris Mowry說，「與PINEP合作，我們可以將自己的核融合產業知識結合他們的專長，用更務實的方式迎接這項挑戰。」

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