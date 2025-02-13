Xsolla与Day of the Devs在2025年达成合作，于重要活动中支持新游戏的开发与发布

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的电子游戏商业公司Xsolla宣布，将在2025年成为Day of the Devs的旗舰赞助商。Day of the Devs是一个非营利组织，致力于赞颂电子游戏的创意、多样性与魅力。这一公告凸显了Xsolla在赋能游戏开发者、汇聚全球创意人才和开发机遇方面的承诺。

Xsolla首席营销与增长官Berkley Egenes表示：“这一合作关系强调了我们一直以来的使命，即赋能开发者，让优秀的游戏无论规模大小、来自何方，都能在全球范围内更加可及。由Xsolla助力的Day of the Devs提供了一个无与伦比的平台，以支持多样化的人才和创意，并为开发者搭建起一个汇聚机遇的渠道，我们很自豪能成为这一倡议的一部分。”

由Xsolla助力的Day of the Devs将为电子游戏开发者提供精彩的活动与机会，让他们展示新游戏，并与行业领袖建立联系，助力他们拓展游戏业务。2025年的“Day of the Devs：旧金山站”活动将于2025年3月16日（周日）在旧金山The Midway举行，届时将汇聚数千名独立游戏爱好者和开发者，共同体验精心挑选的精彩游戏作品。更多活动详情可在此处的Eventbrite页面查询。

庆祝活动还将延续，“Day of the Devs：GDC站”活动将在2025年游戏开发者大会(GDC)期间，于莫斯康展览中心(Moscone Center)展示部分来自旧金山站的游戏作品。活动时间为3月17日至21日，地点在莫斯康展览中心西馆三楼。参会者可在常规开放时间内体验这些尚未发布的游戏，18岁及以上的公众则可在太平洋时间周一和周四晚上6:30至10:00的GDC夜场前往体验。Xsolla还将在莫斯康展览中心西馆一楼设立休息区，以支持游戏社区，并为开发者提供一个与Xsolla团队合作交流的空间。

Day of the Devs是一家非营利组织，13年来一直致力于赞颂电子游戏的创意、多样性与魅力。它举办的线下活动吸引了数千名参与者，通过线上展示活动触达了数百万人，并为数百个游戏和开发者提供了展示平台。

Day of the Devs首席策展人Greg Rice表示：“这项活动体现了定义独立游戏的创意与社区精神。多亏了像Xsolla这样的合作伙伴，我们才能继续保持这些活动免费向公众开放，让数千人能够接触到游戏的魅力以及背后的创作人才。”

通过此次赞助，Xsolla将与数百名游戏开发者互动，支持他们的计划，并汇聚机会，帮助解决他们在资金筹集、发行和盈利方面面临的固有问题和挑战。这一旗舰赞助进一步强化了Xsolla的承诺，即支持游戏开发者，为所有游戏提供平等的机会和人脉资源，无论其规模、地区、类型或平台如何。如需了解更多信息，请访问：xsolla.blog/dotdgdc

关于Xsolla

Xsolla是一家全球领先的视频游戏商务公司，提供专为游戏行业设计的强大而全面的工具和服务。自2005年成立以来，Xsolla已帮助数千家不同规模的游戏开发商和发行商在全球范围内及跨多个平台进行融资、推广、发布游戏并实现盈利。作为游戏商务领域的创新领导者，Xsolla的使命是解决全球发行、营销和盈利中固有的复杂问题，帮助合作伙伴覆盖更多地区、创造更多收入并与全球玩家建立联系。Xsolla总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶，并在伦敦、柏林、首尔、北京、吉隆坡、罗利、东京、蒙特利尔及全球多个城市设有办事处。

如需了解更多信息，请访问 xsolla.com

关于Day of the Devs

Day of the Devs是一个非营利组织，其使命是赞颂电子游戏的创意、多样性与魅力。Day of the Devs为新兴或代表性不足的人才提供发声机会，通过平台将玩家与开发者及其游戏联系起来。Day of the Devs以线上和线下活动的形式呈现，所有活动完全免费，开发者和参与者均无需支付任何费用。在过去的13年里，Day of the Devs已为数百款游戏提供了展示机会，线下活动吸引了数万名参与者，并通过线上展示活动触达了数百万观众。

如需了解更多信息，请访问dayofthedevs.com

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