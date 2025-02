Xsolla entre en partenariat avec Day of the Devs pour 2025 afin de soutenir le développement et le lancement de nouveaux jeux lors d'événements clés

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, l'une des principales sociétés mondiales de commerce de jeux vidéo, annonce son parrainage 2025 avec Day of the Devs, une organisation à but non lucratif célébrant la créativité, la diversité et la magie des jeux vidéo. Cette annonce souligne l'engagement de Xsolla à autonomiser les développeurs de jeux et à générer des opportunités pour les créatifs et les développeurs du monde entier.

« Ce partenariat et cette collaboration soulignent notre mission continue qui consiste à autonomiser les développeurs et à rendre les meilleurs jeux plus accessibles dans le monde entier, quelle que soit leur taille ou leur origine », déclare Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer. « Day of the Devs powered by Xsolla fournit une plateforme inégalée pour soutenir la diversité des talents et de la créativité et créer un canal permettant de rassembler les opportunités pour les développeurs, et nous sommes fiers de faire partie de cette initiative. »

Day of the Devs powered by Xsolla comprendra des événements incroyables et des opportunités pour les développeurs de jeux vidéo de présenter leurs nouveaux jeux et d'entrer en contact avec les leaders de l'industrie pour les aider à développer leurs activités. Donnant le coup d'envoi 2025, le Day of the Devs: San Francisco Edition aura lieu le dimanche 16 mars 2025, au Midway de San Francisco, réunissant des milliers de fans et de développeurs indépendants pour jouer à des titres incroyables triés sur le volet. Plus de détails sur l'événement sont disponibles sur la page Eventbrite en cliquant ici.

Poursuivant la célébration, le Day of the Devs: GDC Edition présentera une sélection de titres de l'édition de San Francisco au Moscone Center lors de la Game Developers Conference (GDC) 2025, qui se déroulera du 17 au 21 mars au 3ème étage du Moscone West. Les participants pourront découvrir ces jeux inédits pendant les heures normales d'ouverture, tandis que le public (à partir de 18 ans) pourra le faire pendant les GDC Nights, le lundi et le jeudi, de 18h30 à 22h00 PT. Xsolla ouvrira les portes de son lounge au premier étage du Moscone West pour soutenir la communauté et fournir un espace collaboratif entre les développeurs et l'équipe Xsolla.

Organisation à but non lucratif, Day of the Devs célèbre la créativité, la diversité et la magie des jeux vidéo depuis plus de 13 ans. L'organisation a accueilli des milliers de participants lors d'événements physiques, touché des millions de personnes grâce à des vitrines virtuelles et fourni une plateforme à des centaines de jeux et de développeurs.

« Cet événement incarne l’esprit de créativité et de communauté qui définit les jeux indépendants », déclare Greg Rice, Head Curator, Day of the Devs. « Grâce à des partenaires tels que Xsolla, nous pouvons continuer à rendre ces événements gratuits et accessibles, en permettant à des milliers de personnes de se connecter à la magie des jeux et aux talents qui les développent. »

Grâce à ce parrainage, Xsolla s'engagera auprès de centaines de développeurs de jeux pour soutenir leurs initiatives et offrir des opportunités pour relever les défis inhérents au financement, à la distribution et à la monétisation. Ce parrainage phare renforce l’engagement de Xsolla à aider les développeurs de jeux à offrir les mêmes possibilités et les mêmes connexions à chaque jeu, indépendamment de sa taille, de son emplacement, de son genre ou de sa plateforme. Pour plus d'informations, veuillez visiter : xsolla.blog/dotdgdc

À propos de Xsolla

Xsolla est un chef de file mondial du commerce de jeux vidéo qui dispose d'un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur plusieurs plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux, la mission de Xsolla est de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l’échelle mondiale afin d’aider ses partenaires à atteindre plus de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. La société est basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, et dispose de bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montréal et dans des villes du monde entier.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter xsolla.com

À propos de Day of the Devs

Day of the Devs est un organisme à but non lucratif dont la mission est de célébrer la créativité, la diversité et la magie des jeux vidéo. Day of the Devs donne une voix aux talents émergents ou sous-représentés grâce à des plateformes qui connectent les joueurs aux développeurs et à leurs jeux. Day of the Devs prend la forme d’événements virtuels et physiques, entièrement gratuits, aussi bien pour les développeurs que pour les participants. Au cours des 13 dernières années, Day of the Devs a braqué les projecteurs sur plusieurs centaines de jeux, accueilli des dizaines de milliers de participants lors d'événements présentiels et touché des millions de personnes par le biais de présentations virtuelles.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter dayofthedevs.com

