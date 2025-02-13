Xsolla與Day of the Devs在2025年達成合作，於重要活動中支援新遊戲的開發與發表

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的電玩遊戲商業公司Xsolla宣布，將在2025年成為Day of the Devs的旗艦贊助商。Day of the Devs是一個非營利組織，致力於讚頌電玩遊戲的創意、多樣性與魅力。這一公告彰顯了Xsolla在賦能遊戲開發者、匯聚全球創意人才和開發機會方面的承諾。

Xsolla行銷與成長長Berkley Egenes表示：「這一合作關係強調了我們一直以來的使命，即賦能開發者，讓優秀的遊戲無論規模大小、來自何方，都能在全球更加可及。由Xsolla協助的Day of the Devs提供了一個無與倫比的平台，以支援多樣化的人才和創意，並為開發者搭建起一個匯聚機會的通路，我們很驕傲能成為這一倡議的一部分。」

由Xsolla協助的Day of the Devs將為電玩遊戲開發者提供精彩的活動與機會，讓他們展示新遊戲，並與業界領袖建立連結，協助他們擴大遊戲業務。2025年的「Day of the Devs：舊金山站」活動將於2025年3月16日（周日）在舊金山The Midway舉行，屆時將匯聚數千名獨立遊戲愛好者和開發者，共同體驗精心挑選的精彩遊戲作品。更多活動詳情可在此處的Eventbrite頁面查詢。

慶祝活動還將延續，「Day of the Devs：GDC站」活動將在2025年遊戲開發者大會(GDC)期間，於莫斯康展覽中心(Moscone Center)展示部分來自舊金山站的遊戲作品。活動時間為3月17日至21日，地點在莫斯康展覽中心西館三樓。參會者可在常規開放時間內體驗這些尚未發表的遊戲，18歲及以上的公眾則可在太平洋時間週一和週四晚上6:30至10:00的GDC夜場前往體驗。Xsolla還將在莫斯康展覽中心西館一樓設立休息區，以支援遊戲社群，並為開發者提供一個與Xsolla團隊合作交流的空間。

Day of the Devs是一家非營利組織，13年來一直致力於讚頌電玩遊戲的創意、多樣性與魅力。它舉辦的線下活動吸引了數千名參與者，透過線上展示活動觸達了數百萬人，並為數百個遊戲和開發者提供了展示平台。

Day of the Devs策展負責人Greg Rice表示：「這項活動體現了定義獨立遊戲的創意與社群精神。多虧了像Xsolla這樣的合作夥伴，我們才能繼續保持這些活動免費向公眾開放，讓數千人能夠接觸到遊戲的魅力以及背後的創作人才。」

透過此次贊助，Xsolla將與數百名遊戲開發者互動，支援他們的計畫，並匯聚機會，協助解決他們在資金募集、發行和盈利方面面臨的固有問題和挑戰。這一旗艦贊助進一步強化了Xsolla的承諾，即支援遊戲開發者，為所有遊戲提供平等的機會和人脈資源，無論其規模、地區、類型或平台如何。如欲瞭解更多資訊，請造訪：xsolla.blog/dotdgdc

關於Xsolla

Xsolla是首屈一指的全球性電子遊戲商務公司，擁有一套專為電子遊戲產業設計的強大工具和服務。自2005年成立以來，Xsolla已協助數以千計各種規模的遊戲開發商和發行商在全球多個平台上提供其遊戲的融資、行銷、發布和變現服務。身為遊戲商務領域的創新領導者，Xsolla以解決全球發行、行銷和變現所固有的複雜問題為使命，協助合作夥伴觸及更多地區，創造更多收入，並與全球遊戲玩家建立良好的關係。Xsolla總部位於其誕生地加州洛杉磯，在倫敦、柏林、首爾、北京、吉隆坡、羅利、東京、蒙特婁等世界各地設有辦事處。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 xsolla.com

關於Day of the Devs

Day of the Devs是一個非營利組織，其使命是讚頌電玩遊戲的創意、多樣性與魅力。Day of the Devs為新興或代表性不足的人才提供發聲機會，透過平台在玩家與開發者及其遊戲之間牽線搭橋。Day of the Devs以線上和線下活動的形式呈現，所有活動完全免費，開發者和參與者均無需支付任何費用。在過去的13年裡，Day of the Devs已為數百款遊戲提供了展示機會，線下活動吸引了數萬名參與者，並透過線上展示活動觸達了數百萬觀眾。

如欲瞭解更多資訊，請造訪dayofthedevs.com

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