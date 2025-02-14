Pine Island New Energy与Type One Energy宣布合作完善核聚变能源供应链

田纳西州，克诺克斯维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 私募股权公司Pine Island New Energy Partners（PINEP）与市场领先的仿星器核聚变公司Type One Energy今天宣布双方将开展战略合作，以加速核聚变能源行业更强大供应链的成熟。

随着全球核聚变行业积极向商业化迈进，完善和扩大专业组件供应和先进制造能力的需求比以往任何时候都更为迫切。通过此次合作，PINEP可以更好地提供所需的资本和管理援助，使这些核聚变行业供应链公司能够满足不断增长的核聚变行业的需求。Type One Energy的角色是咨询机构运营合作伙伴，与PINEP开展合作，发现和评估那些拥有技术和专业知识（如制造高温超导体、提供先进材料和进行精密制造）的公司，使其在这一新兴市场中成长并取得成功。

Pine Island New Energy Partners执行合伙人Chris Good表示，“我们很高兴能与Type One Energy合作，帮助企业扩大规模，使商业核聚变产业蓬勃发展。我们的战略侧重于处于成长阶段的供应链公司，这些公司生产的关键技术同时为核聚变市场和更广泛的电气化市场提供服务。通过与Type One Energy的技术团队合作，我们可以更好地评估和支持对这一变革性行业至关重要的公司。”

在公布此项合作之前，田纳西河流域管理局（TVA）和Type One Energy最近宣布将联合开发和评估田纳西河流域地区的核聚变发电厂项目，TVA将利用Type One Energy的仿星器核聚变发电技术建造和运营该发电厂。该公司与PINEP的合作将加强建造Infinity Two所需的供应链，并扩大更广泛的核聚变产业规模，以满足全球市场对每年超过1万亿美元的2万吉瓦安全、丰富、清洁核聚变能源的需求。

Type One Energy首席执行官Chris Mowry表示，“要将核聚变能源带入全球能源市场，我们需要在全球范围内建设一条高效、可靠和创新的供应链。通过与PINEP合作，我们可以将我们的核聚变行业知识与他们的专业技术相结合，以更实用的方式应对这一挑战。”

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