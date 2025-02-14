五项奥运会奖牌获得者Gabby Thomas加盟Amazfit并担任运动员大使

加利福尼亚州米尔皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Zepp Health（NYSE: ZEPP）旗下全球领先智能可穿戴设备品牌Amazfit自豪地宣布，五项奥运会奖牌获得者、时尚偶像Gabby Thomas将成为该品牌最新的形象大使，加入该品牌日益壮大的精英运动员队伍。根据本次为期四年的合作伙伴关系，Thomas将在训练和比赛中佩戴Amazfit智能手表，在赛场外则用它监测睡眠和恢复情况。 此外，通过基于Zepp应用程序的食物日志，Gabby还可以方便地跟踪自己的营养情况。

作为200米、4x100米和4x400米金牌得主，Thomas在2024年巴黎奥运会上成为美国在该届奥运会上获奖最多的田径运动员。此外，她还拥有多个钻石联赛冠军头衔，并在2020年东京奥运会上夺得200 米（铜牌）和 4x100 米（银牌）两枚奥运会奖牌。与Amazfit的合作是Thomas与智能手表的首次合作，也证明了数据对运动表现的益处。

Thomas表示，“我很高兴能与Amazfit合作，因为对我来说，小事情也能带来大不同。 作为一名运动员，这种合作方式将帮助我不断进步。无论是跟踪锻炼时的心率、查看恢复情况，还是了解睡眠质量，掌握身体的客观数据非常重要。 佩戴Amazfit这样可靠的智能可穿戴设备品牌，将为我的生活带来颠覆性变化。”

根据本次激动人心的合作， Thomas将把Amazfit的智能可穿戴设备分析融入备赛和恢复过程，从而提高训练水平，帮助她打破未来记录。 她还将向Amazfit的开发和设计团队提供有关产品未来功能和款式的见解和反馈。

Zepp Health创始人兼首席执行官Wayne Huang表示："我们很荣幸Gabby能加入Amazfit团队。她非凡的运动生涯以及对时尚的热情与我们的公司使命（释放人类无限潜能，‘发现惊奇'）不谋而合。通过此次合作，我们将利用先进的智能可穿戴设备生态系统刷新记录，不断帮助运动员充分释放潜能。

Amazfit致力于创造能够整体改善身心健康的产品，健康生活需要平衡好四大健康支柱：体能、睡眠、正念和营养。Amazfit的产品组合丰富多样，包括Active、Cheetah和T-Rex系列高性能智能手表、Helio智能戒指和Zepp应用程序，所有这些产品都旨在帮助运动员和健康爱好者跟踪和增强整体健康。Zepp应用程序最新的食物日志功能为Thomas这样的运动员提供无与伦比的能力，让营养和健身紧密相连，确保实现最佳运动表现和身心恢复。无论是监测心率、跟踪睡眠周期还是记录膳食，Amazfit都能提供保持全面健康所需的洞察力。

Thomas加入不断壮大的Amazfit合作运动员团队，其中包括HYROX世界冠军Meg Jacoby和Hunter McIntyre、笼式网球明星Bea González以及奥运选手Morgan Pearson（铁人三项）和Yemaneberhan "Yeman" Crippa（5公里和10公里）。

探索全系列Amazfit智能可穿戴设备，体验能够改善成绩、恢复和精确度的创新技术，请访问 www.amazfit.com。

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关于Amazfit

Amazfit是一家专注于健康和健身领域的全球领先智能可穿戴设备品牌，隶属于健康技术公司Zepp Health（NYSE:ZEPP）。 Amazfit提供多种智能手表和手环，其品牌口号"发现惊奇"鼓励人们打破障碍，超越期望，在每一刻都能找到快乐。

Amazfit由Zepp Health专有的健康管理平台提供支持，该平台提供基于云的全天候可操作见解和指导，帮助用户实现健康目标。 凭借精良的制造工艺，Amazfit智能手表赢得了包括iF设计奖和红点设计奖在内的众多设计奖项。

Amazfit于2015年推出，如今已拥有数百万用户。其产品遍布美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的90多个国家。有关Amazfit的更多信息，请访问www.amazfit.com。

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