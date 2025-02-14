Energy Vault將為維多利亞州政府旗下的再生能源公司提供100 MW/200 MWh的電池儲能系統

加州西湖村和澳洲墨爾本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 永續儲能解決方案領域的全球領導者Energy Vault (NYSE: NRGV)（簡稱「Energy Vault」或「公司」）今日宣布，已與維多利亞州政府旗下的再生能源公司State Electricity Commission (SEC)達成協議，將在維多利亞州的SEC霍舍姆再生能源園區提供並整合一套100 MW/200 MWh的電池儲能系統(BESS)。這個太陽能與BESS混合專案是支援維多利亞州向再生、可靠且價格合理的能源轉型的重要一步。

SEC霍舍姆再生能源園區是澳洲首批100%公有的公用事業規模再生能源專案之一。該專案包括超過21.2萬塊太陽能太陽能光電板，可產生119MW的太陽能電力，每年發電量可達24.2萬MWh。Energy Vault整合的具備電網形成功能的BESS將提供穩定、可調度的電力，以滿足長達兩小時儲能時長的高峰期需求。

SEC的3.7億美元投資將提供足夠的再生能源，為約5.1萬戶家庭供電，在建設期間將創造約246個就業職位，並為霍舍姆地區帶來經濟效益。SEC霍舍姆再生能源園區的前期建設工作已于本周啟動，可望於2027年稍晚實現全面營運。

該BESS系統將採用Energy Vault的專有X-VAULT™整合平台建構，並使用該公司獲得UL9540認證的專有B-VAULT™產品以及VaultOS™能源管理系統來控制、管理和最佳化混合BESS的運行。Energy Vault的創新系統架構讓客戶可以自由選擇電池和逆變器供應商，而獨特的交流耦合和直流耦合配置提供了任何專案所需的即用型靈活性。

Energy Vault董事長兼執行長Robert Piconi表示：「我們很高興能在充滿活力且快速成長的澳洲市場進一步擴大我們的儲能系統業務版圖，並與SEC就這個創新的混合專案架構展開合作。做為我們與政府的首次合作專案，這個公有專案與我們透過永續、高效的儲能解決方案加快潔淨能源轉型的使命高度契合，並且將在確保再生能源的供應方面扮演關鍵角色。」

SEC執行長Chris Miller表示：「我們期待與Energy Vault合作，在SEC霍舍姆再生能源園區提供並整合電池儲能系統。這個專案彰顯了SEC為推動維多利亞州向再生能源轉型所做出的持續努力。」

今天的公告代表Energy Vault在澳洲市場不斷擴大的商業版圖取得了關鍵進展，此前該公司已達成一系列協議，包括與Enervest和ACEN Australia就BESS部署達成的協議。截至目前，Energy Vault的B-VAULT專案組合中，已部署或正在開發的專案總計超過2GWh。

關於Energy Vault

Energy Vault®開發和部署公用事業規模的儲能解決方案，旨在改變世界永續儲能的方式。公司的綜合產品包括專有的以重力為基礎的儲存、電池儲存和綠色氫能儲存技術。每種儲能解決方案都由該公司與硬體技術無關的能源管理系統軟體和整合平台提供支援。Energy Vault的創新技術組合在業界獨具特色，可提供客製化的短期和長期儲能解決方案，協助公用事業公司、獨立電力生產商和大型工業能源使用者在保持電力可靠性的同時大幅降低均化能源成本。Energy Vault的重力儲能技術利用能夠整合廢棄物進行有益再利用的環保材料，在為客戶加快全球潔淨能源轉型的同時，推動了向循環經濟的改變。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.energyvault.com。

關於SEC

SEC是一家政府所有的再生能源公司，專注於：

投資再生能源和儲能專案，加快能源轉型並實現永續報酬；

支援家庭實現全電氣化，以降低能源費用和排放；以及

培養能源轉型所需的再生能源領域勞動力。

如欲瞭解更多資訊，請造訪secvictoria.com.au。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，反映了公司目前對其營運和財務業績（包括霍舍姆BESS專案）等方面的看法。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來營運結果的資訊，包括對我們的業務計畫和策略的描述。這些陳述通常包含諸如「預期」、「期望」、「顯示」、「計畫」、「相信」、「打算」、「推測」、「預測」、「估計」、「目標」、「預計」、「應該」、「可能」、「將會」、「也許」、「或許」和「將」等字詞以及其他類似表達。我們以目前的預期、計畫和假設為基礎做出這些前瞻性陳述或預測，這些預期、計畫和假設是根據我們在產業中的經驗、對歷史趨勢的看法、目前狀況、預期未來發展以及我們認為在當時情況下適當的其他因素做出的。這些前瞻性陳述以我們對未來業績的信念、假設和預期為基礎，並考量了我們目前可獲得的資訊。這些前瞻性陳述只是根據我們目前對未來事件的預期和預測做出的預測，涉及重大風險和不確定性，可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就存在重大差異，包括未能簽署最終協議、我們的策略變化、擴張計畫、客戶機會、未來營運、未來財務狀況、估計收入和損失、預計成本、前景和計畫；我們的合約簽署、訂單、積壓訂單、授權獲准時間和已開發的專案儲備情況的不確定性，這些都與未來的收入相關；無法保證非約束性意向書和其他意向表示能夠轉化為具有約束力的訂單或銷售；我們的產品可能存在缺失或發生其他故障的可能性；我們的商業模式和成長策略的實施、市場接受度和成功；我們發展和維護品牌和聲譽的能力；與我們的業務、競爭對手和產業相關的進展和預測；我們的供應商及時提供建構我們的儲能系統所需的元件或原物料的能力；健康流行病對我們業務的影響以及我們可能採取的因應措施；我們對獲得和維持智慧財產權保護以及不侵犯他人權利的能力的預期；關於我們將根據《JOBS法案》成為新興成長型公司的時間的預期；我們未來的資本需求以及現金來源和用途；我們業務的國際性質以及戰爭或其他敵對行動對我們業務和全球市場的影響；我們為營運和未來成長獲得資金的能力；我們的業務、擴張計畫和機會以及我們於2024年3月13日遞交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的其他重要因素。該報告可透過SEC的網站www.sec.gov取得。這些因素可能會在我們不時遞交給SEC的其他文件中進行更新。新的風險會不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發表之日的情況，並受本新聞稿中包含的警示聲明的明確限制。除非適用法律可能要求，否則我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新資訊、未來發展還是其他原因。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。

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