Xsolla Partners arbeitet 2025 mit Day of the Devs zusammen, um die Entwicklung und Einführung neuer Spiele auf wichtigen Veranstaltungen zu unterstützen

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen zur Vermarktung von Videospielen, wird 2025 die Non-Profit-Organisation Day of the Devs sponsern. Diese wirbt mit dem Verweis auf Kreativität, Diversität und Magie für Videospiele. Dieser Schritt unterstreicht, wie sehr Xsolla sich für Spieleentwickler einsetzt und kreative Talente weltweit fördert.

„Mit dieser Partnerschaft und Zusammenarbeit unterstreichen wir die Bedeutung unserer Mission, Entwickler weltweit zu unterstützen, ganz egal, wo sie herkommen oder wie umfangreich ihre Spiele sind,” sagte Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer. „Day of the Devs, unterstützt von Xsolla, bietet eine einzigartige Plattform zur Förderung von Talenten und Kreativität. Dort tun sich neue Möglichkeiten für Entwickler auf. Wir sind stolz, diese Initiative zu unterstützen.”

Day of the Devs, unerstützt von Xsolla, wird den Entwicklern von Videospielen unglaubliche Events und Möglichkeiten bieten, ihre neuen Spiele zu präsentieren und Kontakte zu Branchenführern aufzubauen, die ihnen bei der Vermarktung helfen. Kick-off 2025, Day of the Devs: San Francisco Edition findet am Sonntag, dem 16. März 2025 im The Midway in San Francisco statt, wo sich tausende von Indie-Fans und Entwicklern treffen, um handverlese Titel zu spielen. Weitere Informationen finden Sie auf der Eventbrite-Seite hier.

Dann geht es weiter mit Day of the Devs: GDC Edition. Eine Reihe von Titeln der San Francisco Edition am Moscone Center wird während der Game Developers Conference (GDC) 2025 vom 17. bis zum 21. März im dritten Stock des Moscone West vorgestellt. Teilnehmer können diese noch nicht veröffentlichten Spiele während der Geschäftszeiten kennenlernen. Für die Öffentlichkeit (ab 18 Jahren) sind die GDC Nights am Montag- und Donnerstagabend von 18:30 bis 22:00 Uhr Ortszeit reserviert. Die Lounge von Xsolla wird sich im ersten Stock des Moscone West befinden. Dort können Entwickler das Team von Xsolla finden.

Die Non-Profit-Organisation Day of the Devs existiert seit mehr als 13 Jahren. Sie verfolgt das Ziel, über die Kreativität, Diversität und Magie von Videospielen zu informieren. Es wurden bereits tausende von Teilnehmern auf Events betreut, Millionen wurden über virtuelle Shows erreicht und eine Plattform präsentiert hunderte von Spielen und Entwicklern.

„Dieses Event verkörpert den Spirit von Kreativität und Gemeinschaftssinn, der typisch ist für Indie Games,” sagte Greg Rice, Head Curator bei Day of the Devs. „Dank Partnern wie Xsolla können wir solche Events frei zugänglich anbieten. So lernen sehr viele die Magie der Spiele und die Talente, die sich dahinter verbergen, kennen.”

Über diese Partnerschaft baut Xsolla Kontakte zu hunderten von Spieleentwicklern auf, um sie zu unterstützen und ihnen neue Wege zu eröffnen. Dabei geht es um Fragen wie Finanzierung, Vertrieb und Monetarisierung. Dieses Flagship Sponsorship ist ein weiterer Beweis, wie engagiert Xsolla Spieleentwickler fördert, damit jeder dieselben Chancen hat - unabhängig von Größe, Standort, Genre oder Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter: xsolla.blog/dotdgdc

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Über Day of the Devs

Day of the Devs ist eine Non-Profit-Organisation, die die Kreativität, Diversität und Magie von Videospielen promotet. Sie verleiht aufsteigenden oder unterrepräsentierten Talenten eine Stimme. Über ihre Plattform können sich Spieler und Entwickler verbinden. Day of the Devs findet in virtuellen und realen Umgebungen statt – alles vollständig kostenlos, sowohl für Entwickler als auch für Teilnehmer. In den vergangenen 13 Jahren hat Day of the Devs hunderte Spiele ins Scheinwerferlicht gerückt, zehntausende Menschen auf Veranstaltungen begrüßt und Millionen von Zuschauern bei virtuellen Shows begeistert.

Mehr Informationen finden Sie unter: dayofthedevs.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.