Nel 2025, Xsolla collaborerà con Day of the Devs a sostegno dello sviluppo e del lancio di nuovi videogiochi in occasione di eventi chiave

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, azienda leader mondiale nel commercio di videogiochi, annuncia la sua sponsorizzazione di punta per il 2025 di Day of the Devs, un'organizzazione senza scopo di lucro che celebra la creatività, la diversità e la magia dei videogiochi. Questo annuncio sottolinea l'impegno di Xsolla nel dare potere agli sviluppatori di videogiochi e nel mettere insieme opportunità per talenti creativi e lo sviluppo in tutto il mondo.

"Questa partnership e collaborazione sottolinea la nostra missione continua di dare potere agli sviluppatori e rendere i grandi videogiochi più accessibili in tutto il mondo, indipendentemente dalle dimensioni o dalla provenienza", ha dichiarato Berkley Egenes, responsabile marketing e crescita. "Day of the Devs sponsorizzata da Xsolla fornisce una piattaforma senza precedenti per supportare il talento e la creatività e creare un canale per mettere insieme le opportunità per gli sviluppatori, e siamo orgogliosi di far parte di questa iniziativa".

Day of the Devs, sponsorizzata da Xsolla, includerà eventi e opportunità incredibili per gli sviluppatori di videogiochi per mettere in mostra i loro nuovi giochi e connettersi con i leader del settore, aiutandoli a costruire le loro aziende di gioco. Il primo evento del 2025 sarà Day of the Devs: San Francisco Edition, che si svolgerà domenica 16 marzo 2025 al The Midway di San Francisco, riunendo migliaia di appassionati e sviluppatori indipendenti per giocare a titoli incredibili selezionati con cura. Maggiori dettagli sull'evento sono disponibili sulla pagina Eventbrite qui.

La festa continuerà con Day of the Devs: GDC Edition, che presenterà una selezione di titoli della San Francisco Edition al Moscone Center durante la Game Developers Conference (GDC) 2025, in programma dal 17 al 21 marzo al terzo piano del Moscone West. I partecipanti potranno scoprire questi videogiochi inediti durante l'orario normale, mentre il pubblico maggiorenne potrà provarli durante le GDC Nights il lunedì e il giovedì, dalle 18:30 alle 22:00 PT. Xsolla ospiterà anche una lounge al primo piano del Moscone West per supportare la comunità e fornire uno spazio in cui gli sviluppatori possano collaborare con il team di Xsolla.

Day of the Devs, un'organizzazione senza scopo di lucro, celebra da oltre 13 anni la creatività, la diversità e la magia dei videogiochi. Ha ospitato migliaia di partecipanti a eventi fisici, raggiunto milioni di persone attraverso vetrine virtuali e fornito una piattaforma per centinaia di videogiochi e sviluppatori.

"Questo evento incarna lo spirito di creatività e comunità che definisce i videogiochi indie", ha dichiarato Greg Rice, principale curatore di Day of the Devs. "Grazie a partner come Xsolla, possiamo continuare a mantenere questi eventi gratuiti e accessibili, permettendo a migliaia di persone di entrare in contatto con la magia dei videogiochi e il talento che c'è dietro".

Grazie a questa sponsorizzazione, Xsolla collaborerà con centinaia di sviluppatori di videogiochi per sostenere le loro iniziative e creare opportunità per risolvere le questioni e le sfide inerenti ai loro sforzi di finanziamento, distribuzione e monetizzazione. Questa sponsorizzazione di punta rafforza l'impegno di Xsolla a sostenere gli sviluppatori di videogiochi per fornire le stesse opportunità e connessioni a qualsiasi gioco, indipendentemente dalle dimensioni, dalla posizione, dal genere o dalla piattaforma. Per ulteriori informazioni, visitare: xsolla.blog/dotdgdc

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Informazioni su Day of the Devs

Day of the Devs è un'organizzazione senza scopo di lucro che ha come missione la celebrazione della creatività, della diversità e della magia dei videogiochi. Day of the Devs dà voce ai talenti emergenti o sottorappresentati con piattaforme che mettono in contatto i giocatori con gli sviluppatori e i loro videogiochi. Day of the Devs è attiva attraverso eventi virtuali e fisici, tutti completamente gratuiti, senza costi né per gli sviluppatori né per i partecipanti. Negli ultimi 13 anni, Day of the Devs ha messo in luce centinaia di videogiochi, ha ospitato decine di migliaia di persone in eventi fisici e ha raggiunto milioni di spettatori attraverso vetrine virtuali.

Per maggiori informazioni, visitare dayofthedevs.com

