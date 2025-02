Gabby Thomas, quintuple médaillée olympique, rejoint Amazfit en tant qu'athlète ambassadrice

Five-time Olympic Medalist and fashion icon, Gabby Thomas, is the latest ambassador to join Amazfit's growing roster of elite athletes. (Graphic: Business Wire)

MILPITAS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, une marque mondiale de vêtements intelligents détenue par Zepp Health (NYSE: ZEPP), est fière d'annoncer que Gabby Thomas, quintuple médaillée olympique et icône de la mode, est la nouvelle ambassadrice à se joindre à la liste croissante d'athlètes d'élite de la marque. Dans le cadre de ce partenariat de quatre ans, Thomas portera des montres intelligentes Amazfit à la fois sur la piste pendant l'entraînement et en compétition, et en dehors de la piste pour surveiller le sommeil et la récupération. De plus, grâce au journal alimentaire basé sur l'application Zepp, Gabby aura également un accès facile au suivi nutritionnel.

En tant que médaillée d'or du 200m, du 4x100m et du 4x400m, Thomas a quitté les Jeux olympiques de Paris en 2024 en tant qu'athlète américaine la plus décorée aux Jeux. En outre, elle détient plusieurs titres de la Diamond League et a remporté deux autres médailles olympiques - 200m (bronze) et 4x100m (argent) - aux Jeux de Tokyo 2020. Le partenariat avec Amazfit est le premier de Thomas avec une marque de montre intelligente et donne du crédit aux avantages que les données peuvent jouer sur la performance athlétique.

« Je suis très heureuse de m’associer à Amazfit parce que, pour moi, les petites choses font toute la différence », déclare Thomas. « En tant qu’athlète, c’est précisément ce type de partenariat qui m’aidera à continuer de m’améliorer. Il est si important d’avoir des données objectives sur mon corps, qu’il s’agisse de suivre mon rythme cardiaque pendant une séance d’entraînement, de connaître mon niveau de récupération ou de comprendre la qualité de mon sommeil. Pouvoir compter sur une marque de dispositif portable intelligent comme Amazfit change la donne pour moi. »

Dans le cadre de ce partenariat passionnant, Thomas améliorera son entraînement en intégrant l'analyse des dispositifs portables intelligents d'Amazfit à sa préparation et sa récupération pour améliorer ses performances et contribuer à battre de futurs records. Elle fournira également des informations et des commentaires aux équipes de développement et de conception d’Amazfit sur les futures fonctionnalités et styles des produits.

« Nous sommes honorés que Gabby rejoigne l'équipe d'Amazfit », déclare Wayne Huang, fondateur et CEO, Zepp Health. « Sa remarquable carrière sportive et sa passion pour le style font parfaitement écho à notre mission de repousser les limites du potentiel humain pour découvrir l’incroyable. Grâce à ce partenariat, nous continuerons à donner aux athlètes les moyens de concrétiser leur plein potentiel en établissant de nouveaux records grâce à notre écosystème avancé de dispositifs portables intelligents. »

Amazfit s'engage à créer des produits qui renforcent la santé et le bien-être holistiques, et cette vie saine nécessite un équilibre entre quatre piliers clés du bien-être : la forme physique, le sommeil, la pleine conscience et la nutrition. La gamme diversifiée de produits d’Amazfit comprend les montres intelligentes de performance Active, Cheetah et T-Rex, la bague intelligente Helio et l’appli Zepp, toutes conçues pour aider les athlètes et les passionnés de santé à suivre et à améliorer leur santé globale. La dernière fonctionnalité Food Log de l’application Zepp offre aux athlètes comme Thomas une capacité inégalée à combler le fossé entre la nutrition et la forme physique, garantissant des performances optimales et une récupération optimale. Qu'il s'agisse de surveiller la fréquence cardiaque, de suivre les cycles de sommeil ou d'enregistrer les repas, Amazfit fournit les informations nécessaires pour maintenir une approche équilibrée de la santé.

Thomas rejoint une liste croissante d'athlètes Amazfit, dont les champions du monde HYROX Meg Jacoby et Hunter McIntyre, la star du padel Bea González et les olympiens Morgan Pearson (triathlon) et Yemaneberhan « Yeman » Crippa (5k & 10k).

Explorez la gamme complète de dispositifs portables intelligents Amazfit et faites l'expérience de l'innovation qui renforce les performances, la récupération et la précision sur www.amazfit.com.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter Amazfit.com et suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

