Textron Aviation ouvre un nouveau site d'entretien à l’aéroport d’Essendon Fields et renforce ses capacités en Australie

Textron Aviation announced an expansion of its footprint in Australia with the construction of a larger and modernized service facility at Essendon Fields Airport in Melbourne to maximize support for Cessna, Beechcraft and Hawker customers in the region. (Photo: Bruce Henderson Architects)

L-R: Stefan Wenger, vice president, International Customer Service Centers, Textron Aviation, Brian Rohloff, senior vice president, Global Customer Support, Textron Aviation, Brendan Pihan, CEO, Essendon Fields Airport, Peter Funder, general manager development, Essendon Fields Airport at the new facility site in Melbourne. (Photo: Craig Moodie)

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation a annoncé aujourd’hui l’élargissement de sa présence en Australie avec la construction d’un site d’entretien plus grand et plus moderne à l’aéroport d’Essendon Fields à Melbourne. L’entreprise veut optimiser le soutien des utilisateurs de Cessna, Beechcraft et Hawker dans la région. Le nouveau site aura plus d'espace pour l'entretien des appareils, permettant une programmation plus rapide et des temps d’arrêt minimums afin que les clients puissent rester opérationnels. Le lancement de la construction est prévu en mars 2025 et Textron Aviation anticipe une mise en opération au début 2026.

Les opérateurs de Beechcraft, Cessna et Hawker reçoivent un soutien, un entretien et des modifications directement de l’usine de la part de Textron Aviation Inc., une entreprise de Textron Inc. (NYSE: TXT) grâce à son réseau de centres d’entretien et de pièces de rechange, d’unités d’entretien mobiles et le soutien 1CALL AOG (appareil au sol).

Le nouveau site va permettre de plus que doubler la superficie du site actuel de l’entreprise pour dépasser les 35 000 pieds carrés (3,343m2 ). Suite aux retours d’information des clients, le nouveau site sera situé dans un emplacement plus central dans l’aéroport, possèdera un nouvel entrepôt de pièces de Textron Aviation pour des livraisons plus rapides et proposera un salon plus confortable aux clients qui attendent qu’un l’entretien soit terminé.

« Construire de nouveau site pour soutenir plus de 1 400 appareils dans la région Asie-Pacifique, démontre notre détermination à fournir la meilleure combinaison d'entretien directement de l’usine et de solutions SAV à la disposition de nos clients », a déclaré Brian Rohloff, vice-président, responsable du SAV mondial. « Cet investissement va nous permettre de développer notre capacité et nous aidera à mieux accompagner les clients au cours des entretiens programmés, des modifications et du soutien des appareils au sol. »

Ce communiqué fait suite à l'annonce en juin 2024 du déménagement de l’entreprise dans un site plus important et modernisé à l’aéroport de Jandakot à Perth et l’addition d'un entrepôt de pièces de rechange à l’aéroport d’Essendon Fields afin de développer la capacité de service et la disponibilité des pièces de rechange dans la région. En outre, Premiair Aviation Maintenance, une entreprise australienne d’entretien acquise par Textron Aviation en 2020, a changé sa raison sociale pour devenir Textron Aviation Australia Pty Ltd. afin d'intégrer complètement les sites de Perth, de la Gold Coast et de Melbourne dans le réseau de service mondial complet de la société.

Textron Aviation propose un service et un soutien directement à partir de l’usine, pendant toute la durée de la possession. À travers un réseau mondial constitué de presque 3 000 employés, les clients accèdent directement à une équipe experte en SAV qui propose de l’entretien, des inspections, des pièces de rechange, des réparations, des mises à niveau avioniques, des installations d’équipements, des rétrofits et d'autres prestations spécialisées. Textron Aviation gère un groupe de plus de 50 unités de service mobiles (MSU), des « Go Teams », réparties dans le monde entier qui peuvent être mobilisées pour répondre à des évènements d’entretien en contactant 1CALL et une équipe de spécialistes des appareils au sol qui accordent la priorité au service et au soutien lors des situations d’entretien imprévues.

Nous inspirons les voyages aériens. Depuis 95 ans, Textron Aviation Inc., une entreprise de Textron Inc. permet au talent collectif de nos marques Beechcraft, Cessna et Hawker de concevoir et d’offrir à nos clients la meilleure des expériences aéronautiques. Avec sa gamme complète qui comprend tous les types d’aéronefs, depuis les avions d’affaires jusqu’aux missions spéciales en passant par les turbopropulseurs et les pistons hautes performances, les produits d’entraînement militaire et de défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et s’appuie sur une main-d’œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions de l’aviation générale dans le monde. Les clients de plus de 170 pays comptent sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau mondial de service client de confiance, pour offrir des vols abordables et flexibles. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s'appuie sur son réseau mondial d'entreprises dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie et de la finance pour fournir à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques puissantes telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation. Pour plus d'informations, visitez le site suivant : www.textron.com.

