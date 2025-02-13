Andersen Global增强在丹麦的法律业务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与总部位于哥本哈根的一家专注于高净值业务和国际税法的律师事务所Hansen TaxLegal签署合作协议，增强了其在丹麦的法律业务能力。

Hansen TaxLegal的专业人员经验丰富，在税法领域拥有数十年的从业经验，并且对丹麦税务管理有着深入的了解。该事务所服务的客户群体广泛，包括法律专业人士、会计师、高净值个人、资本基金、企业以及主要股东。该团队一直被Chambers and Partners评为顶尖律所，擅长在财富管理、民法、遗产规划、基金会与信托、风险管理、转让定价、企业重组、买卖协议以及税务咨询服务领域制定以客户为中心的战略解决方案。

该事务所的管理合伙人Jan Hansen表示：“作为一家致力于为客户带来显著成果的律所，当别人看到挑战时，我们专注于找到解决方案。我们的团队成员包括来自Andersen以及四大会计师事务所的经验丰富的专业人士，他们在与客户合作时能带来战略性的视角，确保我们有效地实现客户的目标。我们与Andersen Global的合作使我们能够拓宽服务范围，为本地和国际客户提供更多的价值。”

Andersen Global董事长兼首席执行官Mark Vorsatz补充道：“Hansen TaxLegal因其深厚的本地知识以及对为客户创造价值的坚定承诺而备受赞誉。多年来，我们与Jan和他的团队一直保持着互利的关系，因此这次合作是顺理成章的下一步。他们在高净值业务和国际税务事务方面的专业知识使其成为我们全球机构的有力补充，进一步在该地区建立起一个无缝衔接的多学科服务平台，并加强了我们满足丹麦及其他地区客户不断变化的需求的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前通过其成员公司和合作公司在全球500多个地点拥有超过1.8万名专业人员。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。