Cain and Ares Enter Exclusivity to Acquire Significant Stake in Trent Rockets (Photo: Business Wire)

Cain and Ares Enter Exclusivity to Acquire Significant Stake in Trent Rockets (Photo: Business Wire)

Cain and Ares Enter Exclusivity to Acquire Significant Stake in Trent Rockets (Photo: Business Wire)

Cain and Ares Enter Exclusivity to Acquire Significant Stake in Trent Rockets (Photo: Business Wire)

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Cain International (“Cain”) en Ares Management Credit funds (“Ares”) sluiten een exclusiviteitscontract om een aanzienlijk aandeel over te nemen in The Hundred-franchise, Trent Rockets. Na een concurrerende biedprocedure wonnen Cain en Ares de veiling als gewenste particuliere beleggers en gaan ze nu een exclusiviteitsperiode van 8 weken aan om de wettelijke overeenkomsten af te ronden.

Cain, een partnerschap tussen Jonathan Goldstein and Eldridge Industries beheert over $ 17 miljard in beheerd vermogen met belangrijke beleggingen in lifestyle en entertainment, waaronder Aman, The St. James, Delano, Maslow’s Group, Prezzo, en Swingers. Goldstein is ook een lid van de raad van bestuur van Chelsea FC.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.