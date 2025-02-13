Cain与Ares达成独家协议，收购特伦特火箭队大量股权

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Cain International (“Cain”)和Ares Management Credit funds (“Ares”)已共同达成独家协议，以收购百强联赛(The Hundred)球队特伦特火箭队(Trent Rockets)的大量股权。在经过一轮激烈的竞标流程后，Cain和Ares作为优先的私人投资者赢得了此次拍卖，目前将进入为期八周的独家谈判期，以敲定法律协议。

Cain是Jonathan Goldstein和Eldridge Industries的合作企业，资产管理规模超过170亿美元，主要投资于生活方式和娱乐领域，投资对象包括Aman、The St. James、Delano、Maslow’s Group、Prezzo和Swingers。Goldstein还担任切尔西足球俱乐部的董事会成员。这笔交易标志着Cain首次直接投资于职业体育俱乐部。

Cain International首席执行官Jonathan Goldstein表示：“体育拥有无与伦比的力量，能够团结社区、创造永恒的回忆，并推动经济发展。Cain认为特伦特火箭队代表着一个令人振奋的投资机会，我们可以借此支持一家拥有深厚底蕴的俱乐部，同时提升其商业价值和观赛体验。我们很高兴能与Ares就这项投资进行合作，并期待与球队携手努力，巩固其已有成就，为其未来发展投资，并加深它与球迷以及诺丁汉地区更广泛群体的联系。”

Ares Management是一家领先的另类投资管理机构，资产管理规模达4840亿美元，在投资于体育、媒体和娱乐领域的机会方面拥有丰富经验。这笔交易扩充了Ares现有的投资组合，其中包括对迈阿密国际足球俱乐部、迈凯伦车队和马德里竞技足球俱乐部等全球职业体育队的投资。

Ares体育、媒体与娱乐战略联合主管Mark Affolter表示：“我们很高兴有机会与Cain合作收购特伦特火箭队，这体现了我们双方共同致力于支持高价值的体验式资产，这些资产融合了娱乐、社区参与和商业增长潜力。鉴于Ares在全球体育投资领域的卓越业绩记录，我们期待提供灵活的资金和战略见解，以支持球队的长期成功。”

诺丁汉郡主席Andy Hunt表示：“Cain International在帮助休闲娱乐行业企业发展方面的专业知识，以及他们对创造长期效益的专注，使其成为我们理想的合作伙伴。

“毫无疑问，百强联赛在诺丁汉取得了成功——吸引了多样化的观众群体以及一些世界上最优秀的球员，并为球迷们带来了在本地无与伦比的观赛体验。

“这项投资连同对其他参赛球队的投资，将有助于保障我们18个郡联赛体系的未来，并提升百强联赛的水平，确保它能够作为全球同类赛事中最出色的比赛之一蓬勃发展。”

有关此次投资的进一步细节将在独家谈判期结束后公布。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。