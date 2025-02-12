Experian與ValidMind合作革新模型風險管理

加州科斯塔梅薩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的資料與技術公司Experian與模型風險管理解決方案領域的領導者ValidMind今日宣布建立策略性合作夥伴關係，旨在革新金融機構管理法規遵循、操作風險和模型治理的方式。

此次合作將Experian Ascend平台的先進資料、分析和建模能力與ValidMind在模型治理和文件自動化方面的一流解決方案相結合。該整合式解決方案解決了金融機構面臨的一些最緊迫的挑戰，包括法規遵循、操作效率不彰，以及對可擴充治理解決方案的需求。

法規遵循與效率的新時代

該解決方案實現了模型風險管理關鍵環節的自動化和流程簡化，涵蓋模型文件記錄、驗證和治理等方面，顯著提高了一致性，並降低了滿足諸如SR 11-7、E-23、SS1/23以及《歐盟人工智慧法案》等法規遵循要求所涉及的風險和時間成本。透過將AI整合到可自訂範本中，金融機構能夠確保獲得一致、高品質的文件記錄，並簡化監管申報流程。

Experian軟體解決方案總裁Keith Little表示：「我們與ValidMind的合作完善了我們的Ascend平台，並為客戶提供了創新技術，以實現模型風險管理流程的自動化和提速。這一合作關係使金融機構、保險公司和金融科技組織能夠自信且靈活地因應監管挑戰。」

針對金融機構的變革性特性

該整合式解決方案為模型風險管理提供了先進的功能：

模型開發與驗證文件記錄的自動化 ：客戶可以客製化針對信用、詐騙及其他模型的預建範本，並且可以選擇利用生成式AI。

：客戶可以客製化針對信用、詐騙及其他模型的預建範本，並且可以選擇利用生成式AI。 強化風險治理 ：與Ascend平台的順暢整合確保了強大的追蹤、監控和稽核就緒能力。

：與Ascend平台的順暢整合確保了強大的追蹤、監控和稽核就緒能力。 法規遵循：具備用於持續效能監測、獨立驗證測試以及偏差偵測的工具，且符合業界標準。

ValidMind執行長Jonas Jacobi表示：「這一合作關係可望為可擴充的自動化模型風險管理確立新的產業標準。我們攜手合作，能夠協助金融機構降低風險、提高效率，並加快AI、生成式AI以及統計模型的採用和實施。」

經實際驗證的技術成果顯著

Experian與ValidMind的合作已為金融機構、保險公司和金融科技組織帶來了價值。該解決方案的早期採用者報告稱，文件記錄時間大幅縮短，稽核準備工作也得到了改善。

關於ValidMind

ValidMind是唯一一款專門建構的集中式平台，它簡化並整合了針對傳統AI、生成式AI以及統計模型的模型開發人員、模型驗證人員和稽核人員的模型風險管理活動。ValidMind總部位於加州帕羅奧圖，正在改變受監管企業處理AI治理和模型風險管理的方式，協助它們在各類模型中實現前所未見的效率提升、成本撙節和風險降低。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.validmind.com。

關於 Experian

Experian是一家全球性的資料和技術公司，致力於為世界各地的人們和企業創造機會。我們利用獨特的資料、分析和軟體組合，協助重新定義貸款實務、揭露和預防詐騙、簡化醫療保健、提供數位行銷解決方案，以及深入洞察汽車市場。我們還協助數百萬人達成他們的財務目標，協助他們節省時間和金錢。

我們的業務涵蓋廣泛的市場領域，從金融服務到醫療保健、汽車、農業綜合企業、保險以及眾多其他區隔產業。

我們投資於優秀人才和新的先進技術，以釋放資料的力量並進行創新。作為一家在倫敦證券交易所(EXPN)上市的富時100指數公司，我們在32個國家/地區擁有一支22,500人的團隊。我們的公司總部位於愛爾蘭都柏林。如欲瞭解更多資訊，請造訪 experianplc.com 。

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