Armis renforcera la protection des systèmes cyber-physiques grâce à l’IA de cybersécurité de NVIDIA

Armis, une entreprise spécialisée dans la gestion et la sécurisation de l'exposition aux cybermenaces, annonce l'optimisation de sa plateforme Armis Centrix™ grâce aux unités de traitement de données (DPU) NVIDIA BlueField-3 et, à l'avenir, grâce au cadre d'IA en cybersécurité NVIDIA Morpheus. Cette optimisation garantit une protection complète des infrastructures critiques tout en assurant la continuité opérationnelle.

Ces intégrations garantissent un espace de travail sûr et autonome pour les secteurs des infrastructures essentielles, tout en maintenant les niveaux de performance et de fonctionnement. Armis Centrix™, la plateforme de gestion de l’exposition aux cybermenaces d’Armis, combinée aux DPU NVIDIA BlueField-3, permet aux clients de sécuriser les systèmes OT critiques, tant au niveau de l’hôte que du réseau.

« De la convergence des environnements IT et OT aux cybermenaces sophistiquées ciblant les systèmes cyber-physiques, les entreprises font face à des défis croissants pour sécuriser leurs surfaces d’attaque et gérer leur exposition aux cyberrisques », a déclaré Nadir Izrael, directeur de la technologie (CTO) et cofondateur d’Armis. « Cette intégration avec les technologies NVIDIA élargit la portée de la plateforme complète d’Armis, reconnue comme la meilleure de sa catégorie pour la sécurité OT et la gestion de l’exposition aux cyberrisques. Elle permet à un plus grand nombre d’organisations de voir, protéger et gérer leurs actifs critiques avec une résilience opérationnelle renforcée », ajoute-t-il.

L’intégration d’Armis Centrix™ sur les DPU NVIDIA BlueField-3 améliore considérablement la sécurité globale, depuis les infrastructures jusqu’au cloud, grâce à l’utilisation de l’intelligence des actifs alimentée par l’IA d’Armis pour détecter et atténuer les menaces en temps réel. Cette approche proactive de la gestion des risques assure le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes, tout en préservant la continuité des activités et l’intégrité opérationnelle sur l’ensemble des actifs.

Grâce à son déploiement sans faille, l’intégration des fonctionnalités d’Armis à la plateforme DPU NVIDIA BlueField-3 garantit une compatibilité et une évolutivité optimales dans une variété d’environnements OT, sans sacrifier les performances ni la fiabilité.

« Assurer la sécurité des infrastructures vitales face à l’évolution constante des menaces actuelles est une priorité absolue », a affirmé Ofir Arkin, un expert en cybersécurité de renom chez NVIDIA. « La plateforme d’intelligence artificielle de NVIDIA pour la cybersécurité permet à des innovateurs comme Armis de concevoir des technologies révolutionnaires pour la gestion et la sécurisation de l’exposition aux cybermenaces. Elle offre une solution puissante, évolutive et flexible, adaptée aux exigences des environnements OT modernes », ajoute-t-il.

Pour en savoir plus sur l’intégration d’Armis à la plateforme d’IA de cybersécurité de NVIDIA, cliquez ici.

Cette semaine, Armis dévoile sa plateforme Armis Centrix™ au salon S4x25 à Tampa, en Floride. Cliquez ici pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous avec un dirigeant d'Armis.

À propos d’Armis

Armis, le spécialiste de la gestion de la cyberexposition et de la cybersécurité, protège l’ensemble de la surface d’attaque et gère en temps réel l’exposition des entreprises aux cyberrisques. Dans un monde sans frontières et en évolution, Armis veille à ce que les entreprises visualisent, protègent et gèrent en permanence tous leurs actifs critiques, du site au cloud. Armis sécurise les entreprises Fortune 100, 200 et 500 ainsi que les gouvernements nationaux, les organismes d’État et locaux pour les aider à protéger, 24/7, la sécurité des infrastructures critiques, des économies et de la société. Armis est une société privée dont le siège est en Californie.

