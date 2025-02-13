Cain與Ares達成獨家協議，收購特倫特火箭隊大量股權

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cain International (“Cain”)和Ares Management Credit funds (“Ares”)已共同達成獨家協議，以收購百大聯賽(The Hundred)球隊特倫特火箭隊(Trent Rockets)的大量股權。在經過一輪激烈的競標流程後，Cain和Ares做為優先的私人投資人贏得了此次拍賣，目前將進入為期八周的獨家談判期，以敲定法律協議。

Cain是Jonathan Goldstein和Eldridge Industries的合作企業，資產管理規模超過170億美元，主要投資於生活型態和娛樂領域，投資對象包括Aman、The St. James、Delano、Maslow’s Group、Prezzo和Swingers。Goldstein還擔任切爾西足球俱樂部的董事會成員。這筆交易代表Cain首次直接投資於職業運動俱樂部。

Cain International執行長Jonathan Goldstein表示：「運動擁有無與倫比的力量，能夠團結社群、創造永恆的回憶，並推動經濟發展。Cain認為特倫特火箭隊代表著一個令人振奮的投資機會，我們可以藉此支援一家擁有深厚底蘊的俱樂部，同時提升其商業價值和觀賽體驗。我們很高興能與Ares就這項投資進行合作，並期待與球隊攜手努力，鞏固其已有成就，為其未來發展投資，並加深它與球迷以及諾丁漢地區更廣泛群體的連結。」

Ares Management是一家首屈一指的另類投資管理機構，資產管理規模達4840億美元，在投資於運動、媒體和娛樂領域的機會方面擁有豐富經驗。這筆交易擴充了Ares現有的投資組合，其中包括對邁阿密國際足球俱樂部、邁凱倫車隊和馬德里競技足球俱樂部等全球職業運動隊的投資。

Ares運動、媒體與娛樂策略共同主管Mark Affolter表示：「我們很高興有機會與Cain合作收購特倫特火箭隊，這體現了我們雙方共同致力於支援高價值的體驗式資產，這些資產融合了娛樂、社群參與和商業成長潛力。鑑於Ares在全球運動投資領域的卓越業績記錄，我們期待提供靈活的資金和策略見解，以支援球隊的長期成功。」

諾丁漢郡主席Andy Hunt表示：「Cain International在協助休閒娛樂領域企業發展方面的專業知識，以及他們對創造長期效益的專注，使其成為我們理想的合作夥伴。

「毫無疑問，百大聯賽在諾丁漢取得了成功——吸引了多樣化的觀眾群體以及一些全球最優秀的球員，並為球迷們帶來了在本地無與倫比的觀賽體驗。

「這項投資連同對其他參賽球隊的投資，將有助於保障我們18個郡聯賽體系的未來，並提升百大聯賽的水準，確保它能夠做為全球同類賽事中最出色的比賽之一蓬勃發展。」

有關此次投資的進一步詳情將在獨家談判期結束後公布。

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