Experian与ValidMind合作革新模型风险管理

加州科斯塔梅萨--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的数据与技术公司Experian与模型风险管理解决方案领域的领导者ValidMind今日宣布建立战略合作伙伴关系，旨在革新金融机构管理监管合规、操作风险和模型治理的方式。

此次合作将Experian Ascend平台的先进数据、分析和建模能力与ValidMind在模型治理和文档自动化方面的领先解决方案相结合。该一体化解决方案解决了金融机构面临的一些最紧迫的挑战，包括监管合规、操作效率低下，以及对可扩展治理解决方案的需求。

合规与效率的新时代

该解决方案实现了模型风险管理关键环节的自动化和流程简化，涵盖模型文档记录、验证和治理等方面，显著提高了一致性，并降低了满足诸如SR 11-7、E-23、SS1/23以及《欧盟人工智能法案》等合规要求所涉及的风险和时间成本。通过将AI集成到可定制模板中，金融机构能够确保获得一致、高质量的文档记录，并简化监管申报流程。

Experian软件解决方案总裁Keith Little表示：“ 我们与ValidMind的合作完善了我们的Ascend平台，并为客户提供了创新技术，以实现模型风险管理流程的自动化和提速。这一合作关系使金融机构、保险公司和金融科技组织能够自信且灵活地应对监管挑战。”

面向金融机构的变革性特性

该一体化解决方案为模型风险管理提供了先进的功能：

模型开发与验证文档记录的自动化 ：客户可以定制针对信用、欺诈及其他模型的预建模板，并且可以选择利用生成式AI。

：客户可以定制针对信用、欺诈及其他模型的预建模板，并且可以选择利用生成式AI。 强化风险治理 ：与Ascend平台的无缝集成确保了强大的跟踪、监控和审计就绪能力。

：与Ascend平台的无缝集成确保了强大的跟踪、监控和审计就绪能力。 监管合规：具备用于持续性能监测、独立验证测试以及偏差检测的工具，且符合行业标准。

ValidMind首席执行官Jonas Jacobi表示：“ 这一合作关系有望为可扩展的自动化模型风险管理确立新的行业标准。我们携手合作，能够帮助金融机构降低风险、提高效率，并加快AI、生成式AI以及统计模型的采用和实施。”

经实践验证的技术成果显著

Experian与ValidMind的合作已为金融机构、保险公司和金融科技组织带来了价值。该解决方案的早期采用者报告称，文档记录时间大幅缩短，审计准备工作也得到了改善。

关于ValidMind

ValidMind是唯一一款专门构建的集中式平台，它简化并集成了针对传统AI、生成式AI以及统计模型的模型开发人员、模型验证人员和审计人员的模型风险管理活动。ValidMind总部位于加州帕洛阿尔托，正在改变受监管企业处理AI治理和模型风险管理的方式，帮助它们在各类模型中实现前所未有的效率提升、成本节约和风险降低。如需了解更多信息，请访问www.validmind.com。

关于Experian

Experian是一家全球性的数据和技术公司，致力于为世界各地的人们和企业创造机会。我们利用独特的数据、分析和软件组合，帮助重新定义贷款实践、揭露和预防欺诈、简化医疗保健、提供数字营销解决方案，以及深入洞察汽车市场。我们还协助数百万人实现他们的财务目标，帮助他们节省时间和金钱。

我们的业务覆盖广泛的市场领域，从金融服务到医疗保健、汽车、农业综合企业、保险以及众多其他细分行业。

我们投资于优秀人才和先进的新技术，以释放数据的力量并进行创新。作为一家在伦敦证券交易所(EXPN)上市的富时100指数公司，我们在32个国家/地区拥有一支22,500人的团队。我们的公司总部位于爱尔兰都柏林。如需了解更多信息，请访问 experianplc.com 。

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