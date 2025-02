Ricardo signe un contrat d'assistance à Singer avec des transmissions manuelles personnalisées

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Ricardo, société internationale de conseil en stratégie, environnement et ingénierie, a signé un contrat pour la fourniture de transmissions manuelles personnalisées à Singer aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Les transmissions seront exclusives à Singer et seront dans un premier temps, disponibles pour les détenteurs qui demandent les services de restauration Classic Turbo ou DLS Turbo de Singer pour leur Porsche 911 de type 964.

Singer est arrivé sur la scène automobile avec ses services Classic en 2009. Depuis, l'entreprise a développé des services de restauration permettant aux automobilistes de personnaliser leurs voitures, qu'elles soient à aspiration naturelle ou à turbocompresseur. Une Porsche 911 repensée par Singer est une machine rare, qui allie un design emblématique à l'ingénierie et à la science des matériaux du XXIe siècle.

L'équipe de design de Ricardo veillera à ce que les transmissions répondent aux exigences de haute performance des clients de Singer. L'objectif est de livrer une transmission en H capable de supporter les exigences supplémentaires qu'une voiture à turbocompression impose à la chaîne cinématique. Conçue pour s'intégrer parfaitement dans le châssis actuel, la transmission assurera des changements de vitesse fluides et engageants malgré les demandes accrues en couple et en puissance.

Les transmissions seront fabriquées et testées au Midlands Technical Centre de Ricardo à Leamington Spa, Royaume-Uni.

Richard Guest, responsable des produits de performance chez Ricardo, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler sur ce projet important pluriannuel, en fournissant à Singer au Royaume-Uni et aux États-Unis, une série de transmissions qui soutiendront la croissance de leur clientèle. La passion et le souci du détail qu'ils démontrent à travers ces véhicules sont parfaitement en adéquation avec l'expertise de Ricardo en matière de chaîne cinématique. Nous nous réjouissons de soutenir l'équipe de Singer dans ce projet et de consolider notre relation. »

Mazen Fawaz, directeur de la stratégie du groupe Singer, souligne : « Notre approche est toujours basée sur un travail sans compromis. Cela nous amène à rechercher les meilleurs spécialistes au monde et à collaborer avec eux. Une transmission manuelle exceptionnelle, vraiment captivante, est un élément essentiel des merveilleuses voitures de sport que nous recherchons, pour le compte de certains des conducteurs les plus exigeants au monde. Nous nous réjouissons de poursuivre cette quête en collaboration avec Ricardo. »

À propos de Ricardo

Ricardo plc est une société mondiale de conseil en stratégie, en environnement et en ingénierie, cotée à la bourse de Londres. Avec plus de 100 ans d'excellence en ingénierie et employant près de 3 000 personnes dans plus de 20 pays, nous possédons un niveau d'expertise exceptionnel dans l'obtention de résultats durables intersectoriels innovants pour soutenir la transition énergétique, les services environnementaux ainsi que les transports sûrs et intelligents. Notre équipe internationale de consultants, de spécialistes de l'environnement, d'ingénieurs et de scientifiques aide nos clients à relever les défis les plus complexes et les plus dynamiques afin de contribuer à l'avènement d'un monde sûr et durable. Visitez www.ricardo.com

À propos de Singer

Fondée en Californie en 2009, Singer représente une philosophie qui s'exprime simplement par une poursuite incessante de l'excellence.

L'entreprise est devenue célèbre pour sa collaboration avec les détenteurs de Porsche 911 refroidie par air afin de repenser des restaurations uniques. La philosophie de Singer incarne :

Une approche hautement personnalisée et une exécution exquise.

Une passion pour le design iconique et un hommage aux voitures de sport les plus emblématiques du monde.

Une ingénierie et une science des matériaux modernes combinées à des détails dignes d'un bijou.

Un lien profond avec la Californie et son esprit automobile.

Visitez www.singervehicledesign.com

Singer n'est ni sponsorisé, ni associé, ni approuvé, ni soutenu, ni affilié d'aucune manière à Porsche Cars North America, Inc., ou Dr. Ing. h.c. F. Porsche, AG. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG est propriétaire de nombreuses marques déposées, à la fois enregistrées et non enregistrées, y compris, sans s'y limiter, Porsche Crest®, Porsche®, ainsi que les numéros et noms de modèles et les formes distinctives des automobiles Porsche, telles que la 911, enregistrée au niveau fédéral. Toute mention de Porsche Cars North America, Inc. ou de Dr. Ing. h.c. F. Porsche, AG. et de ses marques déposées n'est faite qu'à titre de référence.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.