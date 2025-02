Restrata, spécialiste des logiciels de résilience, obtient un investissement de croissance de la part de SEP

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Restrata, le fournisseur de logiciels et de services de résilience opérationnelle pour les entreprises internationales, y compris certaines des plus grandes sociétés énergétiques et industrielles du monde, a obtenu un investissement de Scottish Equity Partners (SEP) pour répondre à la demande croissante du marché.

Cet investissement permettra d’accélérer le développement des produits et des améliorations basées sur l’IA, ainsi que l’expansion des opérations existantes en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient.

L’adoption accrue de la plateforme resilienceOS de la société londonienne, qui aide les entreprises clientes à protéger leur personnel, leurs actifs et leurs opérations à l’échelle mondiale, a vu le chiffre d’affaires de resilienceOS bondir de plus de 50 % en 2024.

Les entreprises se concentrent de plus en plus sur la sécurité des personnes et la résilience opérationnelle en raison des niveaux sans précédent d’incertitude mondiale. En réponse, les chefs d’entreprise recherchent des technologies sophistiquées pour atténuer, gérer et répondre aux perturbations opérationnelles tout en maintenant la visibilité et le contrôle sur les opérations quotidiennes. Ces menaces vont des accidents industriels localisés et des problèmes de sécurité physique ciblés à l’instabilité politique et aux risques de sécurité à grande échelle, en passant par la sécurité industrielle et routière, les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles, ainsi que le crime organisé ou les attaques de loup solitaire. Les dépenses consacrées à des solutions telles que resilienceOS augmentent rapidement, le marché de plusieurs milliards de dollars progressant de plus de 10 % chaque année.

Depuis 2006, l’entreprise répond aux besoins en matière de sécurité et de sûreté des organisations opérant à l’échelle mondiale, y compris dans les zones à haut risque. Les cofondateurs, Chris St George (président) et Botan Osman (directeur général), ont combiné leur expérience dans les domaines de la technologie, de la sécurité, de l’armée et du gouvernement pour créer de meilleurs moyens pour les entreprises de protéger les personnes et les opérations grâce à des logiciels.

« Nous avons créé resilienceOS pour résoudre le problème de la dépendance à l’égard de systèmes de sécurité fragmentés pour protéger les personnes et les opérations », déclare Botan Osman. « Les équipes de sécurité et de résilience veulent se concentrer sur ce qui compte le plus et ont besoin que le logiciel agisse avec un effet multiplicateur. Les clients, employés et actionnaires attendent des dirigeants qu’ils adoptent des technologies qui protègent les personnes et les entreprises. »

Chris St George ajoute : « resilienceOS change la façon dont les plus grandes entreprises du monde gèrent la sûreté et la sécurité. En particulier, les fonctionnalités personnalisées conçues pour le secteur de l’énergie transforment le devoir de diligence dans les marchés éloignés, offshore et à haut risque, ce qui permet de protéger les actifs, de prévenir les blessures et de sauver des vies. »

Les clients utilisent désormais resilienceOS pour alimenter les centres opérationnels de sécurité globale (GSOCS) dans le monde entier, gérer les incidents et les crises, protéger les voyageurs partout dans le monde, assurer la sécurité des personnes, surveiller les travailleurs isolés et protéger les actifs.

« resilienceOS est une plateforme entièrement unifiée, dotée d’un écosystème ouvert, qui fonctionne à partir d’un ensemble de données clients commun afin de répondre plus efficacement aux événements critiques dès qu’ils se produisent. La nature unifiée et ouverte de la plateforme est unique sur le marché, et c’est la raison principale pour laquelle certains des clients mondiaux les plus complexes choisissent maintenant resilienceOS », poursuit Botan Osman.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de Restrata pour l’aider à poursuivre sur sa lancée », ajoute Tim Ankers, directeur de SEP. « La société a développé un produit solide et une base de clients internationaux. Les tendances du marché sont claires et le produit resilienceOS de Restrata est particulièrement bien placé pour répondre aux besoins de sécurité de plus en plus sophistiqués des entreprises internationales. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.