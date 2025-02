AM Best affirme les notations de crédit de la Société Centrale de Réassurance

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best a affirmé la notation de solidité financière B++ (bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme de « bbb » (bonne) de la Société Centrale de Réassurance (SCR) (Maroc). La perspective de ces notations de crédit est stable.

Les notations reflètent la force bilancielle de la SCR, qu'AM Best qualifie de solide, ainsi que sa forte performance opérationnelle, son profil de marché neutre et sa gestion des risques d'entreprise (GRE) appropriée.

La force bilancielle de la SCR est soutenue par sa capitalisation ajustée aux risques catégorisée au niveau le plus fort, tel que mesurée par le Best's Capital Adequacy Ratio (BCAR). Les scores BCAR de la SCR bénéficient de marges prudentes identifiées dans les provisions techniques. L'évaluation tient compte des distributions élevées de bénéfices de la SCR, sous forme de dividendes au principal actionnaire, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), un véhicule d'investissement public du Royaume du Maroc, et en tant que rémunération de la garantie explicite fournie par l'État marocain, qui limite partiellement la rétention des bénéfices. L'évaluation de la force bilancielle tient également compte de la concentration significative des actifs de la SCR au Maroc, où elle détient plus de 95 % de ses investissements.

La solide performance opérationnelle de la SCR est illustrée par un rendement moyen pondéré des capitaux propres sur cinq ans (2019-2023) de 11 %. Les revenus de la société ont été portés par des rendements d'investissement solides, avec un rendement moyen pondéré des investissements (gains inclus) de 5,8 % sur cinq ans (2019-2023), soutenu par une bonne rentabilité technique. Le ratio combiné moyen pondéré non-vie de 91,3 % sur les cinq dernières années reflète la rentabilité du portefeuille domestique marocain et a bénéficié de la libération des réserves issues de la cession obligatoire de la SCR. Ces dernières années, la société a fait face à des sinistres majeurs, notamment liés à des tremblements de terre en Turquie et au Maroc, ainsi qu'à des inondations aux Émirats arabes unis ; toutefois, l'impact net sur la SCR a été atténué par un programme de rétrocession approprié. AM Best s'attend à ce que la rentabilité technique et le rendement d'investissement de la SCR soutiennent prospectivement sa forte performance opérationnelle.

La SCR occupe une position solide sur le marché marocain, qui reflète son rôle établi de premier réassureur national. Cette forte position sur le marché marocain atténue en partie la présence limitée de la société sur le marché mondial de la réassurance. En 2023, la SCR a souscrit MAD 3,7 milliards (USD 376 millions) de primes brutes émises, dont environ deux tiers ont été générés au niveau local. La SCR continue d'élargir sa présence à l’international, une expansion soutenue par un élargissement de ses réseaux de distribution grâce à l’ouverture de bureaux de représentation stratégiquement situés et à de nouveaux partenariats.

